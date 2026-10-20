Воровали газ из магистральной трубы: на Днепропетровщине разоблачили масштабную схему на 65 млн грн

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачена организованная группа и сообщили о подозрении 13 ее участникам, причастным к масштабному незаконному отбору природного газа из магистрального газопровода. Нанесенный государству ущерб превышает 65 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Среди подозреваемых — местный предприниматель (организатор схемы), десять его подчиненных, а также два чиновника газотранспортного предприятия в Днепропетровской области.

Как работала схема

По данным следствия, собственник общества организовал незаконный отбор природного газа для последующей реализации через сеть собственных и подконтрольных автонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Предприятие получало газ из магистрального газопровода официально, а объемы потребления фиксировались автоматизированными системами учета. Для обхода систем привлечены должностные лица Оператора ГТС, имеющие законный доступ к оборудованию, установили специальное устройство для дистанционного вмешательства в работу учетных систем.

Когда официальные показатели потребления приближались к определенным лимитам, подчиненные организатору отдавали команду, после чего сотрудники ОГТС дистанционно изменяли или блокировали данные о фактических объемах газа. При этом отбор топлива из магистрали продолжался.

Похищенный газ перевозили газовозами в подконтрольные АГНКС в Днепровском районе, Днепре и Каменском, где реализовывали за наличные.

По данным правоохранителей, с января 2025 года по март 2026 года участники группировки завладели более 3,4 млн м³ природного газа, нанеся ущерб государству на сумму более 65 млн грн .

Правоохранители провели более 13 обысков на объектах АГНКС и в помещениях предприятий в Днепропетровской и Полтавской областях, а действиям подозреваемых инкриминируют кражу газа в особо крупных размерах в условиях военного положения и несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы (ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 2 ст. 2).

В настоящее время решается вопрос об избрании мер.

Напомним, в Прикарпатье правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного отбора природного газа из государственной газотранспортной системы Украины.