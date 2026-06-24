В Украине разоблачили масштабную схему хищения газа почти на 90 млн грн

НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" разоблачили схему хищения газа в Черновцах, убытки от которой составляют по меньшей мере 87,5 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

"Вопящий случай кражи газа в Черновцах. Злоумышленники незаконно проложили газопровод в многоквартирный дом, самовольно подключились к газораспределительной системе и фактически воровали газ для работы местной котельной. Ущерб составляет минимум 87,5 млн грн", - отметил глава компании.

По его словам, схему разоблачили специалисты по безопасности "Газсетей" и "Нафтогаза" и передали все материалы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности.

Корецкий подчеркнул, что "Нафтогаз" потребует компенсации нанесенного ущерба и пообещал вскоре сообщить имена организаторов такой схемы.

"По нашим оценкам, ежегодные убытки от краж газа бытовыми потребителями измеряются миллиардами гривен. Это следствие различных схем и махинаций, с которыми мы боремся и системно наводим порядок", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Он добавил, что в условиях ежедневных атак России по объектам газодобычи Украина вынуждена закупать дополнительные объемы импортного газа для обеспечения тепла, но "отдельные граждане считают допустимым банально воровать газ", фактически присваивая ресурс, необходимый стране для прохождения зимы, обеспечение людей теплом и стабильной работы экономики.

Напомним, в Прикарпатье правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного отбора природного газа из государственной газотранспортной системы Украины.