В Україні викрили масштабну схему розкрадання газу на майже 90 млн грн

НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" викрили схему розкрадання газу в Чернівцях, збитки від якої становлять щонайменше 87,5 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

"Кричущий випадок крадіжки газу в Чернівцях. Зловмисники незаконно проклали газопровід до багатоквартирного будинку, самовільно підключилися до газорозподільної системи та фактично крали газ для роботи місцевої котельні. Збитки становлять мінімум 87,5 млн грн", – зауважив очільник компанії.

За його словами, схему викрили фахівці з безпеки "Газмереж" та "Нафтогазу" й передали усі матеріали до правоохоронних органів для притягнення до відповідальності.

Корецький підкреслив, що "Нафтогаз" вимагатиме компенсації завданої шкоди і пообіцяв незабаром повідомити імена організаторів такої схеми.

"За нашими оцінками, щорічні збитки від крадіжок газу побутовими споживачами вимірюються мільярдами гривень. Це наслідок різноманітних схем і махінацій, з якими ми боремося та системно наводимо лад", – наголосив очільник "Нафтогазу".

Він додав, що в умовах щоденних атак Росії по об’єктах газовидобутку Україна змушена закуповувати додаткові обсяги імпортного газу для забезпечення тепла, але "окремі громадяни вважають допустимим банально красти газ", фактично привласнюючи ресурс, необхідний країні для проходження зими, забезпечення людей теплом і стабільної роботи економіки.

Нагадаємо, на Прикарпатті правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного відбору природного газу з державної газотранспортної системи України.