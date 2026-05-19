Крали газ із державної труби: на Прикарпатті викрили схему на 203 млн грн

На Прикарпатті правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного відбору природного газу з державної газотранспортної системи України.

Як пише Delo.ua, про це інформує генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, оборудку організував керівник приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин, залучивши до схеми трьох своїх підлеглих.

Для транспортування видобутого палива компанія використовувала державну ГТС. Офіційний облік обсягів газу здійснювався через спеціальний вузол, який контролюється та опломбовується фахівцями АТ "Оператор ГТС України".

Проте перевірка виявила системні махінації з боку приватного видобувника.

Як працювала схема

За інформацією прокурорів, учасники схеми систематично втручалися в роботу вузла обліку газу в період з січня 2022 року по жовтень 2025 року. Метод виявився досить примітивним, але приніс організаторам величезні прибутки: за допомогою спеціального ключа вони перекривали кран на вимірювальній лінії.

Внаслідок цього електронний обчислювач фіксував суттєво занижені дані про реальні обсяги палива, що проходило через трубу.

Через ці маніпуляції з державної мережі було незаконно відібрано понад 8 мільйонів кубометрів газу. Вкрадений енергоресурс фігуранти справи продавали на ринку як власноруч видобутий концентрат.

Експертиза оцінила суму прямих збитків, завданих державі, у понад 203 мільйони гривень.

Організатора нелегального бізнесу та трьох його спільників затримали. Їм офіційно повідомлено про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах, а також у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сторона обвинувачення наполягатиме на призначенні рекордної застави, яка дорівнює сумі завданих збитків — 203 мільйони гривень.

