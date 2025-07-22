Незаконний видобуток вугілля: ДБР завершило слідство у справі на 5 млрд грн

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які займалися незаконним видобутком вугілля на Донеччині. За попередніми оцінками, держава зазнала збитків на суму понад 5 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДБР.

Наразі матеріали відкриті для ознайомлення обвинуваченим та їх захисникам.

Про хід розслідування

У листопаді 2024 року працівники ДБР зупинили незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська в селищі Курицине Краматорського району на Донеччині.

Ще у 2021 році одна з приватних компаній отримала ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля, однак роботи так і не розпочала. Цим скористалася група осіб, які об’єдналися в організоване злочинне угруповання.

До складу групи входило дев’ятеро осіб, зокрема ініціатор, а також ті, хто відповідав за технічне забезпечення, охорону, контроль за роботою шахтарів, облік і збут незаконно добутого вугілля.

Без будь-яких дозвільних документів вони організували видобуток на глибині близько 80 метрів, переобладнавши старий вентиляційний канал закинутої шахти на ствол для спуску працівників під землю.

Організатор незаконного видобутку вугілля домовився з головою місцевої громади, який сприяв захопленню земельної ділянки, підробив документи про її оренду та прикривав нелегальну діяльність.

Злочинна схема діяла з грудня 2021 по листопад 2024 року. За цей час учасники організації продали понад 80 тисяч тонн незаконно видобутого вугілля фізичним і юридичним особам.

Фігурантів справи обвинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу України: створення злочинної організації, незаконний видобуток корисних копалин, перешкоджання господарській діяльності, легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, а також підроблення документів.

За цими статтями передбачене покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодано працівники ДБР викрили злочинну організацію, яка розкрадала бюджетні кошти, виділені на закупівлю харчових продуктів для ЗСУ.