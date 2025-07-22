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Незаконний видобуток вугілля: ДБР завершило слідство у справі на 5 млрд грн

Незаконний видобуток вугілля: ДБР завершило слідство у справі на 5 млрд грн
ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які займалися незаконним видобутком вугілля на Донеччині. За попередніми оцінками, держава зазнала збитків на суму понад 5 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДБР.

Наразі матеріали відкриті для ознайомлення обвинуваченим та їх захисникам.

Про хід розслідування

У листопаді 2024 року працівники ДБР зупинили незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська в селищі Курицине Краматорського району на Донеччині.

Ще у 2021 році одна з приватних компаній отримала ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля, однак роботи так і не розпочала. Цим скористалася група осіб, які об’єдналися в організоване злочинне угруповання.

До складу групи входило дев’ятеро осіб, зокрема ініціатор, а також ті, хто відповідав за технічне забезпечення, охорону, контроль за роботою шахтарів, облік і збут незаконно добутого вугілля.

Без будь-яких дозвільних документів вони організували видобуток на глибині близько 80 метрів, переобладнавши старий вентиляційний канал закинутої шахти на ствол для спуску працівників під землю.

Організатор незаконного видобутку вугілля домовився з головою місцевої громади, який сприяв захопленню земельної ділянки, підробив документи про її оренду та прикривав нелегальну діяльність.

Злочинна схема діяла з грудня 2021 по листопад 2024 року. За цей час учасники організації продали понад 80 тисяч тонн незаконно видобутого вугілля фізичним і юридичним особам.

Фігурантів справи обвинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу України: створення злочинної організації, незаконний видобуток корисних копалин, перешкоджання господарській діяльності, легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, а також підроблення документів.

За цими статтями передбачене покарання до 12 років позбавлення волі.

Фото 2 — Незаконний видобуток вугілля: ДБР завершило слідство у справі на 5 млрд грн
Фото 3 — Незаконний видобуток вугілля: ДБР завершило слідство у справі на 5 млрд грн
Фото 4 — Незаконний видобуток вугілля: ДБР завершило слідство у справі на 5 млрд грн
Фото 5 — Незаконний видобуток вугілля: ДБР завершило слідство у справі на 5 млрд грн

Нагадаємо, нещодано працівники ДБР викрили злочинну організацію, яка розкрадала бюджетні кошти, виділені на закупівлю харчових продуктів для ЗСУ.

Автор:
Ольга Опенько