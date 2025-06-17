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Одесит організував масштабну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для ЗСУ

ДБР викрило масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових
ДБР викрило масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили злочинну організацію, яка розкрадала бюджетні кошти, виділені на закупівлю харчових продуктів для Збройних Сил України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДБР.

Деталі схеми

За даними слідства, у січні 2024 року житель Одеси створив два товариства, які зареєстрував на підконтрольних йому менеджерів. Чоловік забезпечив фірмам формальну відповідність вимогам для участі у тендерах Міноборони із найвигіднішими ціновими пропозиціями.

Потім організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів Міноборони завищені або взагалі непотрібні заявки на продукти. Справжні ж накладні — знищували. У багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості.

Частину коштів учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу - розподіляли між собою.

Загрожує до 12 років 

Встановлені в результаті такої діяльності "підприємців" збитки становлять майже 6 млн грн.

Одеситу та іншим 8 учасникам схеми повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото 2 — Одесит організував масштабну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для ЗСУ
Фото 3 — Одесит організував масштабну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для ЗСУ
Фото 4 — Одесит організував масштабну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для ЗСУ
Фото 5 — Одесит організував масштабну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для ЗСУ
Фото 6 — Одесит організував масштабну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для ЗСУ
Фото 7 — Одесит організував масштабну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для ЗСУ

Нещодавно працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який погодив закупівлю 5 тисяч двоярусних ліжок для військових частин за завищеними цінами.

Зауважимо, ДБР лише за перші чотири місяці 2025 року встановило збитки державі на понад 6 мільярдів гривень, завдані в межах кримінальних проваджень. 

Автор:
Світлана Манько