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Цьогоріч фігуранти справ ДБР завдали державі вже понад 6 млрд грн збитків

гривні
ДБР фіксує удар по економічній безпеці. / Freepik

Державне бюро розслідувань (ДБР) лише за перші чотири місяці 2025 року встановило збитки державі на понад 6 мільярдів гривень, завдані в межах кримінальних проваджень. 

Про це інформує пресслужба ДБР.

Основні цифри

Державне бюро розслідувань продовжує цілеспрямовану роботу з викриття злочинів, що загрожують економічній безпеці України, наголошує пресслужба.

За січень–квітень 2025 року слідчими ДБР було встановлено шкоду, завдану державі у межах кримінальних проваджень, на загальну суму понад 6,1 млрд гривень.

З метою подальшого відшкодування збитків, суди за поданням слідчих наклали арешт на активи підозрюваних на суму майже 1,5 млрд гривень.

Вже відшкодовано понад 190 млн гривень, а сума попередженої неправомірної вигоди, зафіксованої у завершених провадженнях, становить 12 млн 755 тис. грн.

Фото 2 — Цьогоріч фігуранти справ ДБР завдали державі вже понад 6 млрд грн збитків

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року працівники бюро викрили нанесення збитків державі фігурантами кримінальних проваджень на загальну суму 5 млрд 826 млн гривень.

Автор:
Ольга Опенько