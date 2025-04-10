За перший квартал 2025 року ДБР викрило нанесення збитків державі на понад 5 млрд грн

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить системну роботу щодо протидії корупції та іншим злочинам, які підривають економічний чи безпековий потенціал держави. У першому кварталі 2025 року працівники бюро викрили нанесення збитків державі фігурантами кримінальних проваджень на загальну суму 5 млрд 826 млн гривень.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

Завдяки роботі працівників бюро розслідувань суд арештував майно фігурантів для подальшого відшкодування збитків державі на загальну суму 1 млрд 452 млн гривень. Загалом за перші три місяці 2025 року ДБР вже забезпечило відшкодування збитків державі на суму майже 146 млн гривень.

Сума виявленої неправомірної вигоди за закінченими кримінальними провадженнями склала 12 млн 308 тис гривень.

Крім того, бюро розслідувань навело приклади своєї роботи, зокрема за ініціативою ДБР майно олігарха-втікача передано до АРМА; за матеріалами бюро судитимуть експосадовицю податкової Прикарпаття, яка приховала багатомільйонне майно від декларування; до АРМА передано майже 7 млн грн, вилучених під час розслідування поборів з військових у 110 ОМБр та інші.

Нагадаємо, у лютому працівники ДБР затримали колишнього командира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 млн грн.