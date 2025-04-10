За первый квартал 2025 года ГБР разоблачило нанесение ущерба государству более чем на 5 млрд грн

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит системную работу по противодействию коррупции и другим преступлениям, подрывающим экономический или потенциал безопасности государства. В первом квартале 2025 года работники бюро разоблачили нанесение ущерба государству фигурантами уголовных производств на общую сумму 5 млрд 826 млн гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Благодаря работе работников бюро расследований суд арестовал имущество фигурантов для последующего возмещения ущерба государству на общую сумму 1 млрд 452 млн гривен. Всего за первые три месяца 2025 года ГБР уже обеспечило возмещение ущерба государству на сумму почти 146 млн гривен.

Сумма выявленной неправомерной выгоды по законченным уголовным производствам составила 12 млн 308 тыс гривен.

Кроме того, бюро расследований привело примеры своей работы, в частности по инициативе ГБР имущество беглого олигарха передано в АРМА; по материалам бюро будут судить экс-должность налоговой Прикарпатья, которая скрыла многомиллионное имущество от декларирования; в АРМА передано почти 7 млн грн, изъятых при расследовании поборов с военных в 110 ОМБр и другие.

Напомним, в феврале работники ГБР задержали бывшего командира дивизиона одной из воинских частей на Херсонском направлении, систематически требовавшего деньги с подчиненных. Сумма незаконных поборов, полученных должностным лицом, достигает по меньшей мере 1 млн грн.