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В этом году фигуранты дел ГБР нанесли государству уже более 6 млрд грн ущерба
Государственное бюро расследований (ГБР) только за первые четыре месяца 2025 года установило ущерб государству более чем на 6 миллиардов гривен, нанесенный в рамках уголовных производств.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Основные цифры
Государственное бюро расследований продолжает целенаправленную работу по разоблачению преступлений, угрожающих экономической безопасности Украины, отмечает пресс-служба.
За январь-апрель 2025 года следователями ДБР был установлен ущерб, причиненный государству в рамках уголовных производств, на общую сумму более 6,1 млрд гривен.
В целях дальнейшего возмещения ущерба, суды по представлению следователей наложили арест на активы подозреваемых на сумму почти 1,5 млрд гривен.
Уже возмещено более 190 млн гривен, а сумма предупрежденной неправомерной выгоды, зафиксированной в завершенных производствах, составляет 12 млн 755 тыс. грн.
Напомним, в первом квартале 2025 года работники бюро разоблачили нанесение ущерба государству фигурантами уголовных производств на общую сумму 5 млрд 826 млн гривен.