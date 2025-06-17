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Одессит организовал масштабную схему хищения миллионов гривен на продуктах для ВСУ
Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили преступную организацию, которая разворовывала бюджетные средства, выделенные на закупку пищевых продуктов для Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Детали схемы
По данным следствия, в январе 2024 года житель Одессы создал два общества, которые зарегистрировали на подконтрольных ему менеджеров. Мужчина обеспечил фирмам формальное соответствие требованиям для участия в тендерах Минобороны с выгодными ценовыми предложениями.
Затем организатор налаживал связи с военными чиновниками, которые подавали в уполномоченные органы Минобороны завышенные или вообще ненужные заявки на продукты. Настоящие же накладные уничтожали. Во многих случаях в воинские части поставлялись товары ненадлежащего качества.
Часть средств участники организации использовали для дальнейшей преступной деятельности, а другую – распределяли между собой.
Угрожает до 12 лет
Установленные в результате такой деятельности "предпринимателей" убытки составляют почти 6 млн грн.
Одесситу и другим 8 участникам схемы сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Недавно работники ГБР сообщили о подозрении начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, согласовавшему закупку 5 тысяч двухъярусных кроватей для воинских частей по завышенным ценам.
Заметим, ГБР только за первые четыре месяца 2025 года установило ущерб государству более чем на 6 миллиардов гривен, нанесенный в рамках уголовных производств.