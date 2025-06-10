При закупке коек для воинских частей на Днепропетровщине переплатили 10 млн грн

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, согласовавшему закупку 5 тысяч двухъярусных коек для воинских частей по завышенным ценам.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали следствия

По данным следствия, в 2023 году квартирно-эксплуатационное управление провело тендер на закупку 5 тысяч коек для воинских частей, дислоцирующихся на территории Днепропетровской области. Победителем торгов стала компания из Киева, получившая за койки из государственного бюджета 28 млн грн.

Однако, по выводам судебно-экономической экспертизы, рыночная стоимость этой партии коек составляла около 18 млн грн, а переплата составила более 30%. Таким образом, государственный бюджет потерял 9,5 млн грн.

Какое наказание

В настоящее время начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, закрывшему глаза на такую разницу в стоимости, сообщено о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, повлекшей тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Кроме того, в рамках досудебного расследования устанавливается полный круг лиц, причастных к тендерной сделке, а также направления использования почти 10 млн. грн. переплаты.

Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и подачи гражданского иска о возмещении нанесенного ущерба.

Заметим, ГБР только за первые четыре месяца 2025 года установило ущерб государству более чем на 6 миллиардов гривен, нанесенный в рамках уголовных производств.