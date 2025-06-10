Під час закупівлі ліжок для військових частин на Дніпропетровщині переплатили 10 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який погодив закупівлю 5 тисяч двоярусних ліжок для військових частин за завищеними цінами.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДБР.

Деталі слідства

За даними слідства, у 2023 році квартирно-експлуатаційне управління провело тендер на закупівлю 5 тисяч ліжок для військових частин, що дислокуються на території Дніпропетровської області. Переможцем торгів стала компанія з Києва, яка отримала за ліжка з державного бюджету 28 млн грн.

Однак, за висновками судово-економічної експертизи, ринкова вартість цієї партії ліжок становила близько 18 млн грн, а переплата становила понад 30%. Таким чином державний бюджет втратив 9,5 млн грн.

Яке покарання

Наразі начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який закрив очі на таку різницю у вартості повідомлено про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Крім того, у межах досудового розслідування встановлюється повне коло осіб, причетних до тендерної оборудки, а також напрямки використання майже 10 млн грн переплати.

Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та подання цивільного позову про відшкодування завданих збитків.

Зауважимо, ДБР лише за перші чотири місяці 2025 року встановило збитки державі на понад 6 мільярдів гривень, завдані в межах кримінальних проваджень.