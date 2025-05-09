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Гендиректора Нижньодністровської ГЕС підозрюють у розтраті майже 5 млн грн: деталі справи

ДБР повідомило про підозру гендиректору Нижньодністровської ГЕС
ДБР повідомило про підозру гендиректору Нижньодністровської ГЕС

На Буковині працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему, організовану керівництвом ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС". Посадовці розтратили майже 5 мільйонів гривень під час проведення ремонтних робіт на станції.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, організував оборудку генеральний директор, а допомагали йому керівниця відділу публічних закупівель та інженер підприємства.

"Нижньодністровська ГЕС" уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами, а тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеним підрядникам. Вони мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури за чотирма укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн.

Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт була менша на 4,8 млн гривень, а "переплачені" кошти були розподілені між учасниками схеми.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання посадовців було вилучено фінансову документацію, цифрові носії, мобільні телефони, а також близько 25 млн гривень готівкою в різній валюті.

Фото 2 — Гендиректора Нижньодністровської ГЕС підозрюють у розтраті майже 5 млн грн: деталі справи
Фото 3 — Гендиректора Нижньодністровської ГЕС підозрюють у розтраті майже 5 млн грн: деталі справи
Фото 4 — Гендиректора Нижньодністровської ГЕС підозрюють у розтраті майже 5 млн грн: деталі справи

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у розтраті майна. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Згідно даних "Опендатобот", гендиректором ПрАТ"Нижньодністровська ГЕС" , якою володіють держава та ПрАТ "Укргідроенерго", є Сергій Лунін.

Автор:
Світлана Манько