Гендиректора Нижньодністровської ГЕС підозрюють у розтраті майже 5 млн грн: деталі справи

На Буковині працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему, організовану керівництвом ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС". Посадовці розтратили майже 5 мільйонів гривень під час проведення ремонтних робіт на станції.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, організував оборудку генеральний директор, а допомагали йому керівниця відділу публічних закупівель та інженер підприємства.

"Нижньодністровська ГЕС" уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами, а тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеним підрядникам. Вони мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури за чотирма укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн.

Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт була менша на 4,8 млн гривень, а "переплачені" кошти були розподілені між учасниками схеми.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання посадовців було вилучено фінансову документацію, цифрові носії, мобільні телефони, а також близько 25 млн гривень готівкою в різній валюті.

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у розтраті майна. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Згідно даних "Опендатобот", гендиректором ПрАТ"Нижньодністровська ГЕС" , якою володіють держава та ПрАТ "Укргідроенерго", є Сергій Лунін.