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Гендиректора Нижнеднестровской ГЭС подозревают в растрате почти 5 млн грн: детали дела

ДБР сообщило о подозрении гендиректору Нижнеднестровской ГЭС
ДБР сообщило о подозрении гендиректору Нижнеднестровской ГЭС

На Буковине сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему, организованную руководством ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС". Чиновники растратили почти 5 миллионов гривен во время проведения ремонтных работ на станции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, организовал сделку генеральный директор, а помагали ему руководитель отдела публичных закупок и инженер предприятия.

"Нижнеднестровская ГЭС" заключила договоры с двумя частными компаниями по выполнению ремонтных работ по завышенным ценам, а тендерная документация была оформлена таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенным подрядчикам. Они должны были провести работы по укреплению сооружений ГЭС, обустройству сточных систем и укреплению отдельных участков инфраструктуры по четырем заключенным соглашениям общей стоимостью почти 16 млн грн.

Согласно заключению экспертов, реальная стоимость таких работ была меньше на 4,8 млн. гривен, а "переплаченные" средства были распределены между участниками схемы.

Во время обысков по месту работы и проживания чиновников изъяли финансовую документацию, цифровые носители, мобильные телефоны, а также около 25 млн гривен наличными в разной валюте.

Фото 2 — Гендиректора Нижнеднестровской ГЭС подозревают в растрате почти 5 млн грн: детали дела
Фото 3 — Гендиректора Нижнеднестровской ГЭС подозревают в растрате почти 5 млн грн: детали дела
Фото 4 — Гендиректора Нижнеднестровской ГЭС подозревают в растрате почти 5 млн грн: детали дела

Трем фигурантам сообщено о подозрении в растрате имущества. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Согласно данным "Опендатобот", гендиректором ПрАТ "Нижнеднестровская ГЭС", которой владеют государство и ЧАО "Укргидроэнерго", является Сергей Лунин.

Автор:
Светлана Манько