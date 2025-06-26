"Справа вишок Бойка": ДБР завершило розслідування щодо одного з учасників злочинної організації

Завершено досудове розслідування стосовно одного із фігурантів кримінального провадження щодо заволодіння коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" під час придбання морських бурових установок, відомої як "справа вишок Бойка".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант кримінальної справи діяв як посередник у складі злочинної організації, створеної представниками колишнього керівництва держави.

Він підшукав, придбав і організував діяльність фіктивних компаній-нерезидентів, через які у 2010–2011 роках разом з іншими співучасниками заволодів коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" у розмірі понад 404 млн доларів США.

"Ці кошти були спрямовані на придбання двох морських самопідіймальних бурових установок на підставі договорів із компаніями двома іноземними компаніями. Вартість бурових платформ була завищена майже вдвічі", - наголошують в ДБР.

Крім того, фігуранти вжили заходів для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, через низку українських та іноземних банківських установ.

Загрожує до 12 років ув’язнення

Як повідомляють в ДБР, дії обвинуваченого кваліфіковано за:

ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації),

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном у особливо великих розмірах),

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),

ч. 4 ст. 28, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів),

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

"Вишки Бойка": що про них відомо

Так звані "вишки Бойка" - це бурові газо- й нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Назва закріпилася через прізвище соратника президента-втікача Віктора Януковича Юрія Бойка, який очолював Міністерство енергетики 2011 року і через посередників дорожче на 400 млн дол. через підконтрольний відомству "Чорноморнафтогаз" придбав бурову платформу сінгапурського виробництва.

За цією корупційною схемою було відкрито кримінальне провадження, були вироки причетних до справи осіб, але самого Бойко це не зачепило.

Самі вишки російські військові захопили 2014-го, а за рік відбуксирували ближче до Криму. Після повномасштабного вторгнення використовували як вертолітні майданчики та розміщували радіолокаційні станції, які покривали практично все море. Їх наші бійці демонтували й забрали.

Низку газорозподільних підприємств в Україні повʼязували з бізнесменом Дмитром Фірташем.

У червні 2021 року в ДБР заявили про розкриття схеми, за якою Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування. За даними слідства, це завдало державі збитків на 1,488 млрд гривень.

У звʼязку з цією справою наприкінці травня 2022-го суд заарештував і передав в управління АРМА приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

Пізніше Кабінет міністрів передав заарештовані активи 26 облгазів в управління "Чорноморнафтогазу", яке входить до групи "Нафтогаз". Активи були передані із застосуванням особливої процедури.

АРМА уклало договір з управління корпоративними правами "облгазів Фірташа" з "Чорноморнафтогазом" у липні 2022 року. підписало додатковий договір з АТ "Чорноморнафтогаз" щодо управління 26 облгазами, які належать Дмитру Фірташу.

За результатами 2022 року управитель — АТ "Чорноморнафтогаз" — сплатив до державного бюджету 172 млн грн від управління активами