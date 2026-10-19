Угода Трампа та Путіна: Туреччина заявила, що отримає частину російського дизелю

Туреччина закуповуватиме частину російського дизельного палива, яке Росія постачатиме на світовий ринок у рамках угоди президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Як пише Dilo, про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, передає Reuters.

Він не уточнив обсяги поставок, але назвав цю домовленість важливою для енергетичної безпеки Туреччини.

Туреччина значною мірою залежить від імпорту енергоресурсів із Росії, Ірану та Азербайджану, але водночас намагається купувати їх у більшої кількості країн, зокрема в США.

"Росія запровадила обмеження на експорт дизельного пального останніми місяцями, коли почала стикатись із цією проблемою. Тепер вони досягли угоди з Трампом щодо дизельного пального… Завдяки переговорам, які ми провели, ми будемо постачати частину цього дизельного пального до Туреччини", — повідомив Байрактар.

Він додав, що Туреччина планує ввести в експлуатацію другу плавучу платформу з видобутку газу в першому кварталі 2028 року, додавши, що ця платформа збільшить щоденний видобуток Туреччини в Чорному морі до 45 мільйонів кубічних метрів.

Раніше прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, всупереч позиції інших лідерів країн Європейського Союзу, висловився на підтримку суперечливої дизельної угоди Трампа та Путіна.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.