Не Словаччина та Угорщина: перша країна ЄС підтримала дизельну угоду Трампа і Путіна

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, всупереч позиції інших лідерів країн Європейського Союзу, висловився на підтримку суперечливої дизельної угоди президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна.

Як пише Dilo, про це повідомляє Euronews.

"Знаєте, яка зараз у нас проблема в Європі? Високі ціни на пальне. Ми вітаємо будь-який крок, спрямований на зниження цін на пальне та гарантування нашої конкурентоспроможності", — заявив прем’єр-міністр Болгарії.

Його слова суперечать позиції інших лідерів ЄС, які рішуче засудили угоду, назвавши її ризикованою, небезпечною та помилковою.

"Ми дуже шкодуємо про цю угоду щодо дизельного пального. Очевидно, що це не дуже велика частина, але все одно це рух у неправильному напрямку. Кожен крок, який зараз допомагає росіянам збільшувати фінансування війни, — поганий сигнал", — заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Також висока представниця ЄС Кая Каллас заявила Euronews, що дизельна угода стала подарунком Путіну в той час, коли Росія посилює бомбардування:

"Питання в тому, що Путін віддав натомість? Ми бачимо, що насправді він посилює атаки на цивільних і цивільну інфраструктуру. Припинення вогню, про яке також було оголошено, насправді не працює з російського боку", — сказала Каллас.

Ще одним свідченням розходження Радева із загальною позицією ЄС стала його критика українських ударів по російських нафтопереробних заводах, які Трамп закликав президента Володимира Зеленського негайно припинити.

Але Зеленський нещодавно заявив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах на тлі того, як після трьох днів зупинки атак США обмежили роботу Starlink і, ймовірно, обмін розвідданими.

"Я не підтримую удари по жодних нафтопереробних заводах. Я не підтримую удари по жодних електростанціях, як і російські удари по електростанціях в Україні, тому що це б’є по нас самих. Ціни в Європі стрімко зростають", — сказав Радев.

Європейські лідери здебільшого підтримали Зеленського, стверджуючи, що удари по російських НПЗ дають Києву потужний важіль тиску на Москву.

Вони розглядають прохання Трампа як спробу знизити ціни на пальне напередодні проміжних виборів, на яких республіканці ризикують втратити контроль над обома палатами Конгресу на користь демократів.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.