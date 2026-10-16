Не Словакия и Венгрия: первая страна ЕС поддержала дизельное соглашение Трампа и Путина

Премьер-министр Болгарии Румен Радев, вопреки позиции других лидеров стран Европейского Союза, высказался в поддержку противоречивого дизельного соглашения президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Euronews.

"Знаете, какая сейчас у нас проблема в Европе? Высокие цены на топливо. Мы приветствуем любой шаг, направленный на снижение цен на топливо и гарантирование нашей конкурентоспособности", - заявил премьер-министр Болгарии.

Его слова противоречат позиции других лидеров ЕС, которые решительно осудили соглашение, назвав его рискованным, опасным и ошибочным.

"Мы очень сожалеем об этом соглашении по дизельному топливу. Очевидно, что это не очень большая часть, но все равно это движение в неправильном направлении. Каждый шаг, который сейчас помогает россиянам увеличивать финансирование войны, — плохой сигнал", — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Также высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила Euronews, что дизельное соглашение стало подарком Путину в то время, когда Россия усиливает бомбардировки.

"Вопрос в том, что Путин отдал вместо этого? Мы видим, что на самом деле он усиливает атаки на гражданскую и гражданскую инфраструктуру. Прекращение огня, о котором также было объявлено, на самом деле не работает с российской стороны", — сказала Каллас.

Еще одним свидетельством расхождения Радева с общей позицией ЕС стала его критика украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые Трамп призвал президента Владимира Зеленского немедленно прекратить.

Но Зеленский недавно заявил, что Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне того, как после трех дней остановки атак США ограничили работу Starlink и, вероятно, обмен разведданными.

"Я не поддерживаю удары по никаким нефтеперерабатывающим заводам. Я не поддерживаю удары по электростанциям, как и российские удары по электростанциям в Украине, потому что это бьет по нам самим. Цены в Европе стремительно растут", — сказал Радев.

Европейские лидеры в большинстве своем поддержали Зеленского, утверждая, что удары по российским НПЗ дают Киеву мощный рычаг давления на Москву.

Они рассматривают просьбу Трампа как попытку снизить цены на горючее в преддверии промежуточных выборов, на которых республиканцы рискуют потерять контроль над обеими палатами Конгресса в пользу демократов.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего. противоречит американскому законодательству, ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.