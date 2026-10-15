"Запрет снят. С нас достаточно": Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ

Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне того, как после трех дней остановки атак США ограничили работу Starlink и, вероятно, обмен разведданными.

Как пишет Dilo, об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Financial Times.

"Запрет снят. С нас достаточно", - заявил президент.

По его словам, Украина три дня не атаковала российскую энергетику, выполняя пожелания Вашингтона. Однако Россия продолжала наносить удары по украинским энергообъектам.

Соединенные Штаты в свою очередь не предупредили Украину о запусках баллистических ракет, а также, вероятно, ограничили работу спутниковых терминалов Starlink, что усложнило операции на фронте.

Зеленский напомнил, что американцы угрожали украинским военным заблокировать разведданные, если удары по энергетике РФ не прекратятся, а затем объяснили это «техническим сбоем».

"Это была не техническая проблема, это была воля", - добавил президент.

Зеленский предположил, что Украина может отказаться от ударов по российской энергетике даже в случае продолжения российских атак. Но в обмен на дополнительные ракеты Patriot. По его словам, это минимальное условие.

Отметим, что украинские телеграмм-каналы пишут об атаке на Рязанский НПЗ сегодня ночью. В России подтверждали атаку на регион, но не упоминали о НПЗ.

Разведка США предупредила посольство Украины о прекращении обмена разведданными из-за ударов по НПЗ

Представители американской разведки предупредили посольство Украины в Вашингтоне, что США немедленно прекратят обмен разведывательной информацией, если Украина продолжит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

"Предупреждения были настолько массовыми, что звонили по телефону каждому, кто имел фамилию, похожую на украинскую", – сказал собеседник издания.

По его словам, подобные угрозы прозвучали в понедельник. Обмен данными пока не прекращен, по крайней мере, не полностью, но угроза остается.

Издание связывает с этими угрозами путаницу по поводу предупреждений о баллистических ударах. Во вторник вечером президент Владимир Зеленский заявил, что во время удара по Киеву Украина "снова" не получила ни одного предварительного сигнала от партнеров. Впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что во время следующих трех волн атак партнеры таки предупреждали о применении баллистических ракет.

По данным источника, тип ракеты, попавшей в Киев, ранее уже обходил систему оповещения, хотя в последнее время такого не случалось.

В интервью NPR во вторник Зеленский подтвердил, что Украина получала угрозы обмена разведданными, однако они пока не были воплощены в жизнь. Президент США Дональд Трамп в тот же день заявил журналистам: "Мы помогаем им и делимся разведывательными данными. Мы хотим, чтобы война закончилась".

Накануне Financial Times со ссылкой на знающих европейских чиновников писало, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, угрожая остановить закупку оружия и обмен разведданными .

10 октября издание Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Украину из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американская сторона хочет, чтобы Киев прекратил подобные атаки в одностороннем порядке, а украинский чиновник утверждает, что в ходе переговоров прозвучала даже угроза прекратить передачу американских разведданных.

11 октября Дональд Трамп заявил о якобы начало "энергетического перемирия", утверждая, что Украина и РФ дали согласие на прекращение ударов. Владимир Зеленский назвал это заявление "новостью" и подчеркнул, что Киев готов к такому шагу, если его реально выполнит Москва.