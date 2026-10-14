Работу терминалов Starlink в Украине ограничили: сорваны важные миссии

Ночью 14 октября работу терминалов Starlink в Украине ограничили. При движении со скоростью более 160 км/ч связь начала исчезать, из-за чего сорвались несколько важных миссий.

Как пишет Dilo, об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко .

"Сегодня ночью была ограничена работа терминалов Starlink. В движении при скорости более 160 км/ч начала исчезать связь. Из-за этого был сорван ряд важных миссий", - отметил он.

Стерненко предположил, что, вероятно, компания SpaceX Илона Маска прибегла к таким мерам по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

При этом волонтер отметил, что обычные терминалы спутниковой связи работают.

Стерненко обратил внимание, что Украина не атаковала последние дни российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую инфраструктуру в целом, как и просил Трамп.

"Но Трамп искал какой-либо возможности ударить по нашей обороноспособности, и он это сделал, несмотря на то, что мы придерживались его требований. Сегодня ночью (и вчера также) мы не получали сообщения о баллистической угрозе. Также начались частичные, но ограничения в работе Starlink. Итак, имеем ли мы и дальше не бить по российским .

Накануне Financial Times со ссылкой на знающих европейских чиновников писало, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, угрожая остановить закупку оружия и обмен разведданными .

10 октября издание Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Украину из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американская сторона хочет, чтобы Киев прекратил подобные атаки в одностороннем порядке, а украинский чиновник утверждает, что в ходе переговоров прозвучала даже угроза прекратить передачу американских разведданных.

11 октября Дональд Трамп заявил о якобы начало "энергетического перемирия", утверждая, что Украина и РФ дали согласие на прекращение ударов. Владимир Зеленский назвал это заявление "новостью" и подчеркнул, что Киев готов к такому шагу, если его реально выполнит Москва.

Starlink для ударов по России

Украинские власти заявляют, что включение Starlink над российской территорией поможет ВСУ накануне зимы наносить удары по запускающим баллистику российским пусковым установкам, защититься от которой у Украины не хватает запаса ракет-перехватчиков.

С аналогичной просьбой украинский президент Владимир Зеленский в июле обращался к президенту Дональду Трампу. Для одобрения инициативы требуется согласие самого Маска, до сих пор ограничивавшего использование системы на территории России.

Украинские военные могут использовать Starlink на территории Украины и ее временно оккупированных территориях, но не на территории России.

С помощью оснащенных спутниковым интернетом дронов Украина получила бы возможность более прицельно бить по военным объектам России и снизить количество ракетных обстрелов, ставших проблемой из-за нехватки перехватчиков для систем ПВО Patriot.

О том, что Украина хочет использовать Starlink для ударов по русской территории, ранее писало издание The Atlantic. Сообщалось, что по этому вопросу в Маску обращался бывший украинский министр обороны Михаил Федоров, в начале года договорившийся с миллиардером о блокировка Starlink для русской армии.

В то же время известно, что Маск раньше отказал Киеву. в расширении использования Starlink для дальнобойных ударов по России из-за опасений ядерной эскалации.

В конце августа СМИ сообщали, что Маск в разговоре с Федоровым заявил, что может позволить Украине использовать спутниковые системы Starlink для ударов по территории России, однако он ожидает политического решения президента США Дональда Трампа.