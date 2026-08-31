Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

+0,01

EUR

51,88

+0,02

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,10

51,86

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Илон Маск готов позволить Украине использовать Starlink для ударов по России: окончательное решение за Трампом

война, дрон
Украинские военные могут использовать Starlink на территории Украины и ее временно оккупированных территориях, но не на территории России / Генеральный штаб ВСУ

Американский бизнесмен и владелец SpaceX Илон Маск в разговоре с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым заявил, что может позволить Украине использовать спутниковые системы Starlink для ударов по территории России, однако он ожидает политического решения президента США Дональда Трампа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников газеты, Илон Маск дал Михаилу Федорову понять, что готов согласиться с использованием терминалов Starlink украинскими дронами за пределами Украины. В то же время он заявил, что этот вопрос политический.

Так, бизнесмен заявил, что сможет предоставить доступ к Starlink для атак по России исключительно тогда, когда решение будет принято в Белом доме. Михаил Федоров этот разговор не прокомментировал.

Федоров подчеркнул, что усиление Украиной ударов по территории России является самым реальным путем для того, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну, но для этого нужны дополнительные инвестиции в вооружение, которое используется для таких ударов.

Ни Федоров, находящийся с визитом в США, ни представители компании SpaceX не стали комментировать эту информацию.

С помощью оснащенных спутниковым интернетом дронов Украина получила бы возможность более прицельно бить по военным объектам России и снизить количество ракетных обстрелов, которые стали проблемой из-за нехватки перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Украинские военные могут использовать Starlink на территории Украины и ее временно оккупированных территориях, но не на территории России.

О том, что Украина хочет   использовать Starlink для ударов   по русской территории, ранее писало издание The Atlantic. Сообщалось, что по этому вопросу в Маску обращался бывший украинский министр обороны Михаил Федоров, в начале года договорившийся с миллиардером о   блокировка Starlink для русской армии.

В то же время известно, что Маск раньше отказал Киеву.   в расширении использования Starlink для дальнобойных ударов по России из-за опасений ядерной эскалации.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности