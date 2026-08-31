Илон Маск готов позволить Украине использовать Starlink для ударов по России: окончательное решение за Трампом

Американский бизнесмен и владелец SpaceX Илон Маск в разговоре с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым заявил, что может позволить Украине использовать спутниковые системы Starlink для ударов по территории России, однако он ожидает политического решения президента США Дональда Трампа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников газеты, Илон Маск дал Михаилу Федорову понять, что готов согласиться с использованием терминалов Starlink украинскими дронами за пределами Украины. В то же время он заявил, что этот вопрос политический.

Так, бизнесмен заявил, что сможет предоставить доступ к Starlink для атак по России исключительно тогда, когда решение будет принято в Белом доме. Михаил Федоров этот разговор не прокомментировал.

Федоров подчеркнул, что усиление Украиной ударов по территории России является самым реальным путем для того, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну, но для этого нужны дополнительные инвестиции в вооружение, которое используется для таких ударов.

Ни Федоров, находящийся с визитом в США, ни представители компании SpaceX не стали комментировать эту информацию.

С помощью оснащенных спутниковым интернетом дронов Украина получила бы возможность более прицельно бить по военным объектам России и снизить количество ракетных обстрелов, которые стали проблемой из-за нехватки перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Украинские военные могут использовать Starlink на территории Украины и ее временно оккупированных территориях, но не на территории России.

О том, что Украина хочет использовать Starlink для ударов по русской территории, ранее писало издание The Atlantic. Сообщалось, что по этому вопросу в Маску обращался бывший украинский министр обороны Михаил Федоров, в начале года договорившийся с миллиардером о блокировка Starlink для русской армии.

В то же время известно, что Маск раньше отказал Киеву. в расширении использования Starlink для дальнобойных ударов по России из-за опасений ядерной эскалации.