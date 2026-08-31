"Подарок для США": Трамп хочет привлечь венесуэльскую нефть для покрытия дефицита

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении использовать нефть, полученную в рамках нового соглашения с Венесуэлой, для пополнения Стратегического нефтяного резерва страны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Американский лидер назвал эти поставки "подарком Венесуэлы народу Соединенных Штатов" и отметил, что процесс доказывания запасов начнется уже в скором времени.

Рекордное сокращение американских запасов

Необходимость пополнения резерва возникла из-за его критического сокращения в последние годы.

По состоянию на 21 августа объемы нефти в Стратегическом резерве США упали до отметки около 290 миллионов баррелей, что близко к 44-летнему минимуму.

Запасы существенно уменьшились при администрациях Джо Байдена и Дональда Трампа из-за вынужденных интервенций на фоне глобальных сбоев в поставках, в частности полномасштабного вторжения России в Украину и конфликта с Ираном.

Перспективы и вызовы для добычи

Несмотря на оптимистичные заявления Белого дома, эксперты сомневаются в быстром эффекте сделки для американских потребителей.

Достигнутые договоренности предполагают возрождение заброшенной энергетической отрасли Венесуэлы, однако это потребует масштабных частных инвестиций и длительных восстановительных работ.

Только после модернизации инфраструктуры страна сможет существенно нарастить добычу реальных поставок в США.

Напомним, Трамп объявил о достижении соглашения по получению контроля над пятой частью подтвержденных запасов нефти Венесуэлы. Инициатива предусматривает устранение контрольного пакета над более чем 65 миллиардами баррелей сырья в партнерстве с частным бизнесом.

Ранее США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.