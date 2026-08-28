Венесуэла может выйти из ОПЕК: США готовят историческое соглашение по нефти

Венесуэла обсуждает с американскими чиновниками возможность выхода из ОПЕК. Такой шаг может нанести очередной удар по нефтяному картелю, который страна помогла создать более шести десятилетий назад.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Окончательное решение еще не принято, однако эта инициатива подчеркивает масштабную политическую перестройку в Каракасе после того, как президент США Дональд Трамп отстранил от власти бывшего лидера Николаса Мадуро и взял под контроль продажу местной нефти.

Переговоры о нефтяных месторождениях

Возрастающее влияние Вашингтона отражается в переговорах о покупке США большой доли в нефтяных месторождениях Венесуэлы. Среди вариантов оговаривается даже 100-летняя аренда нескольких объектов.

Получение такой доли соответствует доктрине расширения американского влияния в Западном полушарии.

Пока крупные международные компании действуют осторожно, independent-инвесторы считают Венесуэлу самой большой нефтяной возможностью со времен распада СССР.

Утрата влияния картеля

Хотя добыча Венесуэлы в последнее время несколько выросла, она составляет менее половины показателей десятилетней давности из-за санкций и внутренних неурядиц.

Поэтому потенциальный выход Каракаса не будет оказывать немедленного значительного влияния на рынки, но усугубит сомнения в способности ОПЕК под руководством Саудовской Аравии удерживать цены.

Это также откроет путь международным компаниям к восстановлению энергетического сектора и может увеличить мировой профицит сырья.

Напомним, США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.