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Венесуела може вийти з ОПЕК: США готують історичну угоду щодо нафти

Венесуела може вийти з ОПЕК
Венесуела може вийти з ОПЕК / Depositphotos

Венесуела обговорює з американськими чиновниками можливість виходу з ОПЕК. Такий крок може завдати чергового удару по нафтовому картелю, який країна допомогла створити понад шість десятиліть тому. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Остаточного рішення ще не ухвалено, однак ця ініціатива підкреслює масштабну політичну перебудову в Каракасі після того, як президент США Дональд Трамп усунув від влади колишнього лідера Ніколаса Мадуро та взяв під контроль продаж місцевої нафти.

Переговори про нафтові родовища

Зростаючий вплив Вашингтона відображається у перемовинах про купівлю США великої частки в нафтових родовищах Венесуели. Серед варіантів обговорюється навіть 100-річна оренда кількох об’єктів.

Набуття такої частки відповідає доктрині розширення американського впливу в Західній півкулі.

Поки великі міжнародні компанії діють обережно, independent-інвестори вважають Венесуелу найбільшою нафтовою можливістю з часів розпаду СРСР.

Втрата впливу картелю

Хоча видобуток Венесуели останнім часом дещо виріс, він становить менше половини від показників десятирічної давнини через санкції та внутрішні негаразди.

Тому потенційний вихід Каракаса не матиме негайного значного впливу на ринки, але посилить сумніви щодо здатності ОПЕК під керівництвом Саудівської Аравії утримувати ціни.

Це також відкриє шлях міжнародним компаніям до відбудови енергетичного сектору країни та може збільшити світовий профіцит сировини.

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.

Автор:
Тетяна Бесараб

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