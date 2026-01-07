Трамп оголосив про продаж венесуельської нафти на світових ринках і модернізацію енергосистеми

Сполучені Штати та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба уряду США.

Енергетична угода між США та Венесуелою

Як повідомляється, протягом останніх двох десятиліть Венесуела переживала економічний спад через корупцію, насильство та політику соціалізму, що негативно вплинуло на добробут громадян і призвело до фінансування міжнародного тероризму. 3 січня 2026 року США заарештували президента Венесуели Ніколаса Мадуро, звинувативши його у численних насильницьких злочинах, включно з нарко-терористичною змовою.

6 січня 2026 року президент Трамп оголосив про енергетичну угоду, яка передбачає продаж венесуельської сирої нафти на світовому ринку на користь США, Венесуели та союзників. Продажі плануються в обсязі 30–50 мільйонів барелів і будуть тривати безстроково. Всі кошти від продажу надходитимуть на контрольовані США рахунки, щоб забезпечити прозорість та законність розподілу доходів.

У рамках угоди Сполучені Штати нададуть Венесуелі легку нафту для змішування та оптимізації видобутку важкої сировини, а також дозволять імпорт необхідного обладнання, деталей та послуг для модернізації нафтопромислів. Це сприятиме швидкому відновленню виробництва та стимулюватиме економічне зростання.

Крім того, угода передбачає модернізацію електромережі Венесуели, яка протягом років занепадала через недостатнє фінансування та неефективне управління. Оновлення енергетичної інфраструктури дозволить збільшити видобуток нафти, покращити економічні можливості та підвищити якість життя венесуельців.

Міністерство енергетики США та тимчасова влада Венесуели вже розпочали роботу над реалізацією угоди за участі приватного сектору та міжнародних партнерів.

Нагадаємо, тимчасова влада Венесуели передасть у США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної нафти. Її продадуть за ринковою ціною. Каракас і Вашингтон досягли угоди про експорт венесуельської сирої нафти до Сполучених Штатів на суму до 2 мільярдів доларів.

Після того як Трамп заявив, що США досягли угоди про імпорт венесуельської сирої нафти на суму 2 мільярди доларів, ціни на нафту впали.