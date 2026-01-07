США отримають від 30 до 50 млн барелів нафти з Венесуели на $2 млрд –Трамп

Тимчасова влада Венесуели передасть у США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної нафти. Її продадуть за ринковою ціною. Каракас і Вашингтон досягли угоди про експорт венесуельської сирої нафти до Сполучених Штатів на суму до 2 мільярдів доларів

Як пише Delo.ua, про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За його словами, він особисто гарантуватиме, що виручені фінанси підуть виключно на благо народів обох країн.

План має "негайно" виконати міністр енергетики Кріс Райт. Нафту перевезуть на суднах-сховищах і доставлять безпосередньо до розвантажувальних доків у Штатах.

Як пише Reuters, ця угода є вагомою ознакою того, що уряд Венесуели реагує на вимогу Трампа відкритися для американських нафтових компаній або ризикувати подальшим військовим втручанням.

Президент США заявив, що хоче, щоб тимчасовий президент Делсі Родрігес надала американським та приватним компаніям "повний доступ" до нафтової промисловості Венесуели.

Через грудневе ембарго країна накопичила величезні запаси нафти в танкерах, які не могла збути. Кульмінацією конфлікту стало захоплення Ніколаса Мадуро американськими військовими минулими вихідними.

Поки США готують ґрунт для роботи своїх компаній, у Венесуелі заявляють про незаконне захоплення лідера та спробу Вашингтона встановити контроль над національними покладами нафти.

Нагадаємо, після затримання Мадуро 3 січня 2026 року, ціни на нафту почали знижуватися. Трамп підтвердив намір Вашингтона встановити контроль над нафтовидобувною Венесуелою та наголосив на продовженні дії повного енергетичного ембарго.

В середу, 7 січня, після того, як Трамп заявив, що США досягли угоди про імпорт венесуельської сирої нафти на суму 2 мільярди доларів, ціни на нафту впали ще нижче.