Трамп пригрозив 25% митами країнам, що купують нафту і газ у Венесуели

Президент США Дональд Трамп оголосив заявив, що країни, які купують нафту або газ у Венесуели, будуть змушені сплачувати 25% мито на всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів. Мита набудуть чинності 2 квітня.

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Про це він повідомив у дописі на платформі Truth Social.

Ця заява з'явилася на тлі повідомлень про те, що Трамп планує відкласти введення раніше оголошених мит, зокрема на імпорт фармацевтики, автомобілів та деревини, які мали набути чинності 2 квітня. У той же день президент планує оголосити про нові дзеркальні мита проти інших країн, назвавши цю дату "днем визволення".

Як повідомляє Bloomberg, метою такого рішення є перекриття основного джерела доходів режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а також чинення тиску на Китай, який є основним покупцем венесуельської нафти.

Китай, який вже зазнав впливу мит США, є найбільшим покупцем нафти у Венесуели, ключового експортного товару цієї країни-члена ОПЕК. У лютому Китай закуповував прямими та непрямими поставками близько 503 000 барелів венесуельської нафти та палива щодня, що становить 55% від усього експорту Венесуели.

Згідно з даними уряду США, Венесуела у 2023 році мала найбільші у світі запаси сирої нафти — приблизно 303 млрд барелів, що становило приблизно 17% світових запасів. У 2024 році країна видобувала близько 875 тис. барелів на день, згідно з даними ОПЕК, що становить близько 0,9% від загального світового видобутку нафти у 2024 році.

Торговельна війна Трампа

3 березня Трамп підписав указ про введення 25-відсоткових мит на товари з Мексики й Канади. У повідомленні Білого дому йдеться про те, що Трамп "надав Канаді та Мексиці широкі можливості для приборкання небезпечної діяльності картелів і притоку смертельних наркотиків", які надходять до США, проте обидві країни "не змогли належним чином вирішити ситуацію".

У відповідь уряд Канади оголосив про введення масштабного пакету мит на продукцію, вироблену в США, після того, як президент Трамп у вівторок, 4 березня, підтвердив, що його адміністрація введе мита проти Канади та Мексики.

Також Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків. Також Трамп планує ввести мита на автомобілі "в районі 25%"та аналогічні мита на імпорт напівпровідників та фармацевтичної продукції.

Окрім того, Трамп заявив про намір запровадити 200% мито на імпорт вина, шампанського та інших алкогольних напоїв з Франції та країн Євросоюзу, якщо Брюссель не скасує 50% мито на американське віскі.