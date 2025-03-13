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Трамп пригрозив ЄС 200% митом на вино та шампанське у відповідь на податки на віскі

Трамп пригрозив ЄС 200% митом на вино та шампанське у відповідь на податки на віскі
Ілюстрація: depositphotos

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 200% мито на імпорт вина, шампанського та інших алкогольних напоїв з Франції та країн Євросоюзу, якщо Брюссель не скасує 50% мито на американське віскі.

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Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

"Європейський Союз, одна з найбільш ворожих і зловмисних юрисдикцій оподаткування та тарифів у світі, яка була створена з єдиною метою використовувати Сполучені Штати, щойно запровадила неприємні 50% мита на віскі. Якщо цей тариф не буде негайно скасовано, США незабаром введуть 200% тариф на всі вина, шампанське та алкогольні продукти, що походять із Франції та решти країн ЄС", – написав Трамп.

Він додав, що таке рішення стане чудовим для винного та шампанського бізнесу в США.

Рішення ЄС про підвищення мита на американське віскі було ухвалене у відповідь на попередні торговельні обмеження США. Загострення митного протистояння може мати значні наслідки для європейських виробників вина та алкогольної промисловості США.

нагадаємо, напередодні стало відомо, що Європейський союз введе мито у відповідь на американські товари на суму 28 мільярдів доларів з наступного місяця у відповідь на мита США на сталь і алюміній.

Автор:
Тетяна Гойденко