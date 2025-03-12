Крок у відповідь: ЄС запровадить зустрічні мита на товари США на суму 28 мільярдів доларів

Європейський союз (ЄС) введе мита у відповідь на американські товари на суму 28 мільярдів доларів (26 мільярдів євро) з наступного місяця у відповідь на мита США на сталь і алюміній.

Про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на заяву Європейської комісії.

Підвищені на 25% мита президента США Дональда Трампа на весь імпорт сталі та алюмінію набули чинності в середу, 12 березня, оскільки попередні пільги, безмитні квоти та виключення товарів припинили свою дію. У свою чергу Європейська комісія (ЄК) заявила про впровадження тарифів на товари із Сполучених Штатів, які будуть повністю введені до 13 квітня.

"Контрзаходи, які ми приймаємо сьогодні, сильні, але пропорційні. Оскільки Сполучені Штати застосовують мито на суму 28 мільярдів доларів, ми відповідаємо контрзаходами на суму 26 мільярдів євро. ЄС має вжити заходів для захисту своїх споживачів та бізнесу", — заявила журналістам голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн.

Мита поширюються на широкий спектр товарів — від човнів та бурбона до мотоциклів. Наразі ЄС розпочне двотижневі консультації для вибору інших категорій товарів. Пропоновані цільові продукти включають промислові та сільськогосподарські товари, такі як сталь та алюміній, текстиль, побутова техніка, пластмаси, птицю, яловичину, яйця, молочні продукти, цукор та овочі. Мета нових заходів — гарантувати, що загальна вартість заходів Євросоюзу відповідає збільшеній вартості торгівлі, зачепленій новими митами США.

"Водночас ми завжди будемо відкриті для переговорів. Ми твердо переконані, що у світі, повному геоекономічної та політичної невизначеності, не в наших спільних інтересах обтяжувати наші економіки такими тарифами. Ми готові до змістовного діалогу", — зазначила фон дер Ляйєн.

Раніше повідомлялося, що експортери продовольства Європи готуються до тарифного удару Трампа. Вартість експорту агропродовольчої продукції з Європейського Союзу до США набагато вища, ніж обсяг поставок Америки до цього блоку.