Шаг в ответ: ЕС введет встречные пошлины на товары США на сумму 28 млрд долларов

Европейский союз (ЕС) введет ответные пошлины на американские товары на сумму 28 миллиардов долларов (26 миллиардов евро) со следующего месяца в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.

Об этом сообщает агентство R euters со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Повышенные на 25% пошлины президента США Дональда Трампа на весь импорт стали и алюминия вступили в силу в среду, 12 марта, поскольку предыдущие льготы, беспошлинные квоты и исключение товаров прекратили свое действие. В свою очередь Европейская комиссия (ЕК) заявила о введении тарифов на товары из Соединенных Штатов, которые будут полностью введены до 13 апреля.

"Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, сильны, но пропорциональны. Поскольку Соединенные Штаты применяют пошлину на сумму 28 миллиардов долларов, мы соответствуем контрмерам на сумму 26 миллиардов евро. ЕС должен принять меры для защиты своих потребителей и бизнеса", — заявила журналистам глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Пошлины распространяются на широкий спектр товаров – от лодок и бурбона до мотоциклов. В настоящее время ЕС начнет двухнедельные консультации по выбору других категорий товаров. Предлагаемые целевые продукты включают в себя промышленные и сельскохозяйственные товары, такие как сталь и алюминий, текстиль, бытовая техника, пластмассы, птица, говядина, яйца, молочные продукты, сахар и овощи. Цель новых мер — гарантировать, что общая стоимость мер Евросоюза соответствует увеличенной стоимости торговли, затронутым новыми пошлинами США.

"В то же время мы всегда будем открыты для переговоров. Мы твердо убеждены, что в мире, полном геоэкономической и политической неопределенности, не в наших общих интересах тяготить наши экономики такими тарифами. Мы готовы к содержательному диалогу", — отметила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что экспортеры продовольствия Европы готовятся к тарифному удару Трампа . Стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Европейского Союза в США намного выше, чем объем поставок Америки в этот блок.