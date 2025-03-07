Торговая война: экспортеры продовольствия Европы готовятся к тарифному удару Трампа

Стратегия президента США Дональда Трампа по внедрению и отмене тарифов сеет путаницу на рынках и держит отрасли по всему миру в напряжении. В продовольственном мире на этой неделе он сообщил американским производителям, что введет пошлины на импорт сельскохозяйственной продукцию.

Об этом сообщает Вloomberg.

"Крупным фермерам Соединенных Штатов: будьте готовы начать производить много сельскохозяйственной продукции для продажи внутри Соединенных Штатов. Тарифы на внешнюю продукцию вступят в силу 2 апреля", — заявил Трамп в понедельник, 3 марта.

В Европе это побуждает к анализу того, какие сельскохозяйственные сектора могут пострадать от введения пошлин. Стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Европейского Союза в США намного выше, чем объем поставок Америки в этот блок.

Это означает, что рынок Соединенных Штатов важнее для европейских поставщиков продовольствия и сельскохозяйственной продукции, чем рынок ЕС для американских фирм.

Rabobank (один из крупнейших банков Нидерландов) считает, что больше всего пострадает сектор сельскохозяйственной техники в Европе, поскольку мало других рынков, которые могут заменить любые потерянные продажи в США. Америка имеет сильные бренды в этой области, и ее фермеры уже сталкиваются с жесткой маржой, поэтому они, вероятно, будут менее склонны покупать товары из ЕС, подлежащие обложению пошлиной.

На некоторые продукты спрос упадет, если будут введены тарифы. Например, если бы масло из ЕС стало дороже импортеров из США, спрос бы упал, и его закупали бы где-то еще, например, в Новой Зеландии. С другой стороны, ожидается, что премиальные сыры испытывают меньшие колебания цен.

Учитывая ситуацию с повышением тарифов со стороны США, европейские компании имеют несколько вариантов. Они включают сохранение цен и перевод расходов на импортеров из Соединенных Штатов, если это возможно, снижение цен для сохранения конкурентоспособности, выход с американского рынка или инвестирование в производство там.

"Тарифы могут изменить динамику торговли не только между США и ЕС, но и на глобальном уровне, стряхнув торговые потоки с другими странами", - заявили в Rabobank.

Напомним, США США грозят подорвать восстановление экономики Канады и приведут к росту потребительских цен и безработице. Это может спровоцировать рецессию в стране. Канада в 75% своего экспорта и трети всего импорта полагается на США.