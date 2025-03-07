Торговельна війна: експортери продовольства Європи готуються до тарифного удару Трампа

Стратегія президента США Дональда Трампа щодо запровадження та скасування тарифів сіє плутанину на ринках та тримає галузі по всьому світу у напрузі. У продовольчому світі цього тижня він повідомив американським виробникам, що запровадить мита на зовнішню сільськогосподарську продукцію.

Про це повідомляє Вloomberg.

"Великим фермерам Сполучених Штатів: будьте готові почати виробляти багато сільськогосподарської продукції для продажу всередині Сполучених Штатів. Тарифи на зовнішню продукцію набудуть чинності 2 квітня" — заявив Трамп у понеділок, 3 березня.

У Європі це спонукає до аналізу того, які сільськогосподарські сектори можуть постраждати від введення мит. Вартість експорту агропродовольчої продукції з Європейського Союзу до США набагато вища, ніж обсяг поставок Америки до цього блоку.

Як зазначає видання, це означає, що ринок Сполучених Штатів важливіший для європейських постачальників продовольства та сільськогосподарської продукції, ніж ринок ЄС для американських фірм.

Rabobank (один з найбільших банків Нідерландів )вважає, щоайбільше постраждає сектор сільськогосподарської техніки в Європі, оскільки мало інших ринків, які можуть замінити будь-які втрачені продажі у США. Америка має сильні бренди в цій галузі, і її фермери вже стикаються з жорсткою маржею, тому вони, ймовірно, будуть менш схильні купувати товари з ЄС, які підлягають обкладенню митом.

На деякі продукти попит впаде, якщо будуть введені тарифи. Наприклад, якби олія з ЄС стала дорожчою для імпортерів зі США, попит би впав, і її закуповували б десь ще, наприклад, у Новій Зеландії. З іншого боку, очікується, що преміальні сири зазнають менших коливань цін.

З огляду на ситуацію з підвищенням тарифів з боку США, європейські компанії мають кілька варіантів. Вони включають збереження цін і перекладання витрат на імпортерів зі Сполучених Штатів, якщо це можливо, зниження цін для збереження конкурентоспроможності, вихід з американського ринку або інвестування у виробництво там.

"Тарифи можуть змінити динаміку торгівлі не лише між США та ЄС, а й на глобальному рівні, струсивши торгові потоки з іншими країнами", — заявили в Rabobank.

Нагадаємо, мита США загрожують підірвати відновлення економіки Канади і призведуть до зростання споживчих цін і безробіття. Це може спровокувати рецесію у країні. Канада у 75% свого експорту та третини всього імпорту покладається на США.