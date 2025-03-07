Трамп пом’якшив нові мита для Канади та Мексики, але торговельна напруга зростає

Президент США Дональд Трамп підписав укази, якими розширив перелік товарів, що звільняються від нових мит на імпорт з Канади та Мексики. Це вже друге послаблення тарифної політики за останні два дні, що викликало неоднозначну реакцію бізнесу та фінансових ринків.

Про це пише ВВС.

У середу Трамп оголосив, що тимчасово скасує 25% імпортне мито для автовиробників лише через день після його запровадження. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум подякувала за цей крок, а міністр фінансів Канади заявив, що країна, у свою чергу, відкладає другий етап відповідних мит на американську продукцію.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що мав телефонну розмову з Трампом, під час якої американський президент неодноразово використовував нецензурну лексику. Трюдо зазначив, що, попри деякі поступки, торговельна війна між двома союзниками залишається можливою.

За словами Шейнбаум, її переговори з Трампом були "чудовими та шанобливими". Вона підкреслила, що країни працюватимуть разом над боротьбою з контрабандою фентанілу з Мексики до США та нелегальним обігом зброї у зворотному напрямку.

Зміни в тарифній політиці поширюються на товари, що ввозяться в межах Угоди США, Мексики та Канади (USMCA), зокрема телевізори, кондиціонери, авокадо та яловичину. Також знижено мито на калій – ключовий компонент добрив – з 25% до 10%.

Під загрозою мит залишається більше половини товарів

Втім, представник Білого дому зазначив, що близько 50% імпорту з Мексики та 62% з Канади залишаються під загрозою нових мит. 2 квітня адміністрація Трампа планує оприлюднити рекомендації щодо взаємних тарифів для інших країн.

Фінансові ринки відреагували на торговельну напругу падінням. Індекс S&P 500 у четвер знизився на 1,8%. Джордж Годбер із Polar Capital зазначив, що через непередбачувані рішення Трампа бізнесу дедалі складніше планувати виробництво.

Підписуючи укази, Трамп відкинув припущення, що це рішення пов’язане з падінням ринку, оскільки за ринком він не слідкує.

Однак не всі сприйняли ці заходи позитивно. Прем’єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд назвав їх "незначними" і заявив, що Канада все ще розглядає можливість введення 25% тарифу на електроенергію, що постачається до США.

Аналітики попереджають, що тарифна політика Трампа може спричинити зростання цін для американських споживачів, а також завдати значної шкоди економікам Канади та Мексики. За даними Міністерства торгівлі США, торговельний дефіцит країни у січні зріс на 34%, до 130 мільярдів доларів.

Попри ризики, американські компанії поки що пристосовуються до нової реальності. Грегорі Браун із BenLee зазначив, що бізнес приймає вищі ціни, а економіка США залишається стійкою. Він розглядає кроки Трампа як адаптацію до потреб ринку, що свідчить про його прагматичний підхід.

Додамо, що 3 березня Трамп підписав указ про введення 25-відсоткових мит на товари з Мексики й Канади. У повідомленні Білого дому йдеться про те, що Трамп "надав Канаді та Мексиці широкі можливості для приборкання небезпечної діяльності картелів і притоку смертельних наркотиків", які надходять до США, проте обидві країни "не змогли належним чином вирішити ситуацію".

У відповідь уряд Канади оголосив про введення масштабного пакету мит на продукцію, вироблену в США, після того, як президент Дональд Трамп у вівторок, 4 березня, підтвердив, що його адміністрація введе мита проти Канади та Мексики.