Трамп запровадив 25% мита на товари з Мексики й Канади

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 25-відсоткових мит на товари з Мексики й Канади.

Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому.

Зазначається, що Трамп запроваджує мита щодо Канади та Мексики відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці США, включно з громадською охороною здоров’я, яку створює неконтрольована торгівля наркотиками.

У повідомленні Білого дому йдеться про те, що Трамп "надав Канаді та Мексиці широкі можливості для приборкання небезпечної діяльності картелів і притоку смертельних наркотиків", які надходять до США, проте обидві країни "не змогли належним чином вирішити ситуацію".

"Раніше Трамп пообіцяв "підписати всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики та Канади 25% мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів. Цей тариф діятиме доти, поки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегальні іноземці не припинять це вторгнення в нашу країну!" - наголошується в заяві.

Нові тарифи набувають чинності вже сьогодні, у вівторок, 4 березня.

Раніше Трамп відклав введення мит на місяць після розмов із лідерами Канади та Мексики. Країни домовилися вжити заходів щодо боротьби з контрабандою наркотиків через кордон.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків.

Також Трамп планує ввести мита на автомобілі "в районі 25%" та аналогічні мита на імпорт напівпровідників та фармацевтичної продукції.

Очільник Білого дому також підписав указ про підвищення з 10% до 20% мита на китайські товари.

Китай у відповідь на дії Трампа запровадив 10% мита на нафту, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ.