Трамп підняв до 20% мита на товари з Китаю

Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення з 10% до 20% мита на китайські товари.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зазначається, що в указі Трампа причиною такого кроку називають те, що Китай не зміг вжити заходів задля припинення надходження синтетичних опіоїдів, зокрема фентанілу, до США, а це становить надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці й економіці Америки. Саме з метою усунення такої загрози, Трамп застосував свої повноваження та підвищив тарифи удвічі.

"Визнаючи той факт, що КНР не вжила належних заходів для пом’якшення кризи незаконних наркотиків, у розділ 2(a) Указу № 14195 внесено зміни, вилучивши слова "10 відсотків" і вставивши замість них слова "20 відсотків", – йдеться в указі.

Нові тарифи набувають чинності вже сьогодні, у вівторок, 4 березня.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків.

Також Трамп планує ввести мита на автомобілі "в районі 25%" та аналогічні мита на імпорт напівпровідників та фармацевтичної продукції.

З моменту своєї інавгурації Трамп ввів 10% мито на весь імпорт з Китаю, на додаток до існуючих зборів через нездатність Китаю зупинити торгівлю фентанілом. Він також оголосив, а потім відклав на місяць, 25% мита на товари з Мексики та неенергетичний імпорт із Канади.

Китай у відповідь на дії Трампа запровадив 10% мита на нафту, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ.