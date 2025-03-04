Трамп поднял до 20% пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлины на китайские товары.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что в указе Трампа причиной такого шага называют то, что Китай не смог принять меры для прекращения поступления синтетических опиоидов, в частности фентанила, в США, что представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Америки. Именно с целью устранения такой угрозы Трамп применил свои полномочия и повысил тарифы вдвое.

"Признавая тот факт, что КНР не приняла надлежащие меры для смягчения кризиса незаконных наркотиков, в главу 2(a) Указа № 14195 внесены изменения, изъяв слова "10 процентов" и вставив вместо них слова "20 процентов", — говорится в указе.

Новые тарифы вступают в силу уже сегодня, во вторник, 4 марта.

Пошлина Трампа

Президент США Дональд Трамп свел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без всяких исключений.

Также Трамп планирует ввести пошлины на автомобили "в районе 25%" и аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

С момента своей инаугурации Трамп ввел 10% пошлину на весь импорт из Китая, в дополнение к существующим собраниям из-за неспособности Китая остановить торговлю фентанилом. Он также объявил, а затем отложил в месяц 25% пошлины на товары из Мексики и неэнергетический импорт из Канады.

Китай в ответ на действия Трампа ввел 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и 15% на уголь и сжиженный газ.