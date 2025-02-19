Трамп анонсировал 25% пошлины на автомобили, фармацевтические препараты и чипы

Президент США Дональд Трамп заявил 18 февраля, что намерен ввести пошлины на автомобили "в районе 25%" и аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

Об этом сообщило агентство R euters.

Трамп заявил, что пошлины на автомобили вступят в силу уже 2 апреля. Он давно выступает против того, что он называет несправедливым отношением к экспорту американских автомобилей на зарубежные рынки. К примеру, Европейский Союз взимает 10% пошлину на импорт транспортных средств, что в четыре раза превышает ставку пошлины на легковые автомобили в США в размере 2,5%. США же взимают 25% пошлину на пикапы из других стран, кроме Мексики и Канады, что делает эти транспортные средства очень прибыльными для автопроизводителей Детройта.

Кроме того, во вторник Трамп сообщил журналистам, что отраслевые пошлины на фармацевтические препараты и полупроводниковые чипы будут также начинаться с "25% или выше" и существенно возрастут в течение года. Он не назвал дату объявления этих пошлин и сказал, что хотел бы дать производителям лекарств и чипов некоторое время для создания заводов в США, чтобы они могли избежать пошлин.

Американский президент сказал, что ожидает, что некоторые из крупнейших компаний мира объявят о новых инвестициях в США в ближайшие несколько недель.

Новые пошлины Трампа

С момента своей инаугурации Трамп ввел 10% пошлину на весь импорт из Китая, в дополнение к существующим из-за неспособности Китая остановить торговлю фентанилом. Он также объявил, а затем отложил в месяц 25% пошлины на товары из Мексики и неэнергетический импорт из Канады. Кроме того, президент США установил 12 марта как дату начала 25% пошлин на всю импортируемую сталь и алюминий, устраняя исключения для Канады, Мексики, Европейского союза и других торговых партнеров. Трамп также объявил, что эти пошлины будут применяться к сотням импортируемых товаров вторичной переработки из стали и алюминия.

Напомним, в странские металлурги призывают США не возобновлять пошлины на металлопродукцию . Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выразило глубокую обеспокоенность решением администрации президента США Дональда Трампа и просят освободить от дополнительной 25-процентной импортной пошлины стальную продукцию.