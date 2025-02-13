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Украинские металлурги призывают США не возобновлять пошлины на металлопродукцию

Украинские металлурги призывают США не возобновлять пошлины на металлопродукцию
Металлургики просят отсрочить пошлину на продукцию

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выразило глубокую обеспокоенность решением администрации президента США Дональда Трампа восстановить 25% пошлину на импорт украинской стальной продукции и просят освободить от дополнительной 25-процентной импортной пошлины стальную продукцию.

Об этом говорится на сайте "Укрметаллургпрома".

"Считаем, что, учитывая указанное выше, а также положительное сальдо торговли США с Украиной, необходимо принять все меры, чтобы убедить США и в дальнейшем продолжить действие исключения в объеме, предоставленном согласно прокламации президента США № 10771 от 31 мая 2024 года, а именно: освободить до 2 ом 232 Закона о расширении торговли 1962 года стальную продукцию", — говорится в сообщении.

Металлургики просят отсрочить пошлину на продукцию произведенную в Украине, а также произведенную в Европейском Союзе из стали, выплавленной и разлитой ("melted and poured") в Украине.

"Укрметаллургпром" указывает, что несмотря на потери из-за продолжающейся десятый год войны горно-металлургический комплекс остается ключевой отраслью экономики Украины. В 2024 году металлургия обеспечила 6% ВВП страны, 16% экспорта и создала более 350 тысяч рабочих мест.

Несмотря на то, что доля украинского металла в импорте США не превышает 0,81%, он попал под пошлины, что чревато сокращением экспорта, снижением валютной выручки и потерями для бюджета.

Украинская сторона отмечает, что дополнительные 25% пошлины приведут к значительному снижению производства стальной продукции и труб, в частности, на предприятиях Группы "Метинвест" и "Интерпайп". К примеру, возможные сокращения объемов производства на заводе "Интерпайп Нико Тьюб" в Никополе могут достичь 36%, что ударит по местному сообществу и экономической устойчивости страны.

Также отмечается, что возврат пошлины нанесет удар и по американской экономике, особенно нефтегазовой отрасли, в значительной степени зависящей от импортных стальных труб.

Министерство экономики Украины уже заявило о готовности к переговорам с Вашингтоном. Киев призывает США сохранить действующее освобождение украинской стали от таможенной пошлины до 2026 года и не вводить ограничений для продукции, выплавленной в Украине, но переработанной в ЕС. "Укрметаллургпром" выразил готовность содействовать властям в переговорах и принять все необходимые меры для сохранения украинского экспорта на американском рынке.

Украина пострадает от пошлин Трампа

Напомним, Трамп свел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США.   без всяких исключений.

В указе президента США о введении пошлин на импорт стали и алюминия, который   опубликован   на сайте Белого дома, отдельно упоминается Украина. Там говорится об отмене решения Джозефа Байдена о снятии тарифов для украинских изделий, поскольку выгоду от этого получала не Украина, а ЕС.

Следует напомнить, что во время своего первого президентства Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но затем предоставил квоты на беспошлинную торговлю некоторым торговым партнерам США – Канаде, Мексике и Бразилии. Со своей стороны, 46-й президент США Джо Байден распространил эти квоты на Великобританию, Японию и Евросоюз.

Автор:
Татьяна Гойденко