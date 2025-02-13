Украинские металлурги призывают США не возобновлять пошлины на металлопродукцию

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выразило глубокую обеспокоенность решением администрации президента США Дональда Трампа восстановить 25% пошлину на импорт украинской стальной продукции и просят освободить от дополнительной 25-процентной импортной пошлины стальную продукцию.

Об этом говорится на сайте "Укрметаллургпрома".

"Считаем, что, учитывая указанное выше, а также положительное сальдо торговли США с Украиной, необходимо принять все меры, чтобы убедить США и в дальнейшем продолжить действие исключения в объеме, предоставленном согласно прокламации президента США № 10771 от 31 мая 2024 года, а именно: освободить до 2 ом 232 Закона о расширении торговли 1962 года стальную продукцию", — говорится в сообщении.

Металлургики просят отсрочить пошлину на продукцию произведенную в Украине, а также произведенную в Европейском Союзе из стали, выплавленной и разлитой ("melted and poured") в Украине.

"Укрметаллургпром" указывает, что несмотря на потери из-за продолжающейся десятый год войны горно-металлургический комплекс остается ключевой отраслью экономики Украины. В 2024 году металлургия обеспечила 6% ВВП страны, 16% экспорта и создала более 350 тысяч рабочих мест.

Несмотря на то, что доля украинского металла в импорте США не превышает 0,81%, он попал под пошлины, что чревато сокращением экспорта, снижением валютной выручки и потерями для бюджета.

Украинская сторона отмечает, что дополнительные 25% пошлины приведут к значительному снижению производства стальной продукции и труб, в частности, на предприятиях Группы "Метинвест" и "Интерпайп". К примеру, возможные сокращения объемов производства на заводе "Интерпайп Нико Тьюб" в Никополе могут достичь 36%, что ударит по местному сообществу и экономической устойчивости страны.

Также отмечается, что возврат пошлины нанесет удар и по американской экономике, особенно нефтегазовой отрасли, в значительной степени зависящей от импортных стальных труб.

Министерство экономики Украины уже заявило о готовности к переговорам с Вашингтоном. Киев призывает США сохранить действующее освобождение украинской стали от таможенной пошлины до 2026 года и не вводить ограничений для продукции, выплавленной в Украине, но переработанной в ЕС. "Укрметаллургпром" выразил готовность содействовать властям в переговорах и принять все необходимые меры для сохранения украинского экспорта на американском рынке.

Украина пострадает от пошлин Трампа

Напомним, Трамп свел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США. без всяких исключений.

В указе президента США о введении пошлин на импорт стали и алюминия, который опубликован на сайте Белого дома, отдельно упоминается Украина. Там говорится об отмене решения Джозефа Байдена о снятии тарифов для украинских изделий, поскольку выгоду от этого получала не Украина, а ЕС.

Следует напомнить, что во время своего первого президентства Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но затем предоставил квоты на беспошлинную торговлю некоторым торговым партнерам США – Канаде, Мексике и Бразилии. Со своей стороны, 46-й президент США Джо Байден распространил эти квоты на Великобританию, Японию и Евросоюз.