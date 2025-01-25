Украина закрепила позиции в мировом металлургическом производстве за 2024 год

В 2024 г. мировое производство чугуна и стали несколько снизилось, однако Украина показала рост и удержала свои позиции среди ведущих производителей металлургической отрасли.

Об этом сообщает "Укрметаллургпром", ссылаясь на данные Worldsteel.

Производство чугуна

По итогам января-декабря 2024 года в мире было произведено 1391,49 млн. тонн чугуна, что на 1,31% меньше по сравнению с 2023 годом. Лидером в этой сфере остается Китай, который выплавил 851,74 млн. тонн (на 2,30% меньше, чем в 2023 году), обеспечив 61,2% мирового производства.

Украина за этот период произвела 7,09 млн. тонн чугуна, что на 18,1% больше, чем в 2023 году. Это позволило стране остаться на 13 позиции среди 40 ведущих производителей.

Производство стали

Мировое производство стали в 2024 году составило 1839,45 млн. тонн, что на 0,91% ниже показателя предыдущего года. Китай сохранил лидерство, произведя 1005,09 млн. тонн стали, что составляет 54,6% мирового объема.

Украина выплавила 7,58 млн тонн стали, что на 21,64% больше по сравнению с 2023 годом. Это обеспечило ей 20 место среди 71 страны-производителя стали.

Несмотря на всеобщее сокращение производства в мире, украинские металлурги демонстрируют положительную динамику, что свидетельствует об эффективности работы отрасли даже в условиях сложной экономической и политической ситуации.

Отметим, что объемы производства проката в 2024 году в Украине также выросли на 15,8% — с 5 млн тонн в 2023 году до 6,2 млн тонн. Январь стал рекордным месяцем по темпам роста: прирост составил 75,9% (453 000 тонн против 257 000 тонн в прошлом году).