Введение ЕС "углеродного налога" больно ударит по украинскому экспорту — исследование

Введение Европейским союзом механизма углеродной корректировки импорта (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) будет иметь негативные последствия для украинской экономики и чревато полным прекращением экспорта некоторых видов продукции через несколько лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования о влиянии "углеродного налога", подготовленного аналитиками GMK Center.

Они напоминают, что в 2023 году была запущена переходная фаза CBAM, в течение которой импортеры должны подавать отчеты об углеродных выбросах, связанных с производством импортной продукции.

Впрочем, уже в 2026 году механизм заработает полностью - с необходимостью соответствующих платежей. Хотя первоначально CBAM будет охватывать ограниченное количество продуктов, в будущем их количество может быть увеличено.

Как указывают авторы исследования, хотя официально ЕС декларирует целью введения CBAM выравнивание условий для европейских производителей и импортеров, фактически он является новым торговым барьером, поскольку уменьшает доступ к европейскому рынку для бедных стран без развитых финансовых рынков, которые позволяли бы привлекать финансирование для декарбонизации.

Если же торговые партнеры ЕС не будут иметь более сильных климатических амбиций, CBAM приведет к перестройке цепей поставок. Однако в целом он пока является экспериментальным инструментом, потому сейчас никто не может предусмотреть все последствия его внедрения.

Больше всего пострадает металлургия

Важность вопроса для Украины обусловлена тем, что большинство экспорта ее товаров сейчас идет именно в ЕС: так, в 2023 году экспорт в страны союза составил 23,4 из 36,2 миллиарда долларов, в первом полугодии 2024-го — 11 из 19,6 миллиарда долларов. Из этих объемов, по подсчетам GMK Center, 15,4% в 2023 году и 17,2% в январе-июне 2024 составляла продукция, к которой может применяться СВАМ.

При этом отмечается, что сохранение европейского рынка сбыта жизненно важно для украинских компаний, пострадавших от войны, поскольку экспорт позволяет им продолжать производство в условиях, когда емкость внутреннего рынка уменьшилась. Задействование же CBAM может ухудшить состояние украинской экономики, и больше всего от этого пострадает металлургическая промышленность.

Согласно исследованию, из всего экспорта, подпадающего под CBAM (а это 3,6 миллиарда долларов за 2023 год), 93% составляют изделия из чугуна и стали. Примерно по 2% приходится на алюминий, на электроэнергию и на цемент, еще 1% — на удобрения.

В то же время металлургическая промышленность является основным экспортером и вносит существенный вклад в экономику Украины. В частности, в 2023 года он составил 5,7% ВВП Украины, включая цепи поставок.

Потери для экономики от СBAM

Согласно результатам исследования, если в первый год полного внедрения CBAM Украина потеряет 202 миллиона долларов экспорта, то в 2030 году этот показатель вырастет до 1,44 миллиарда долларов (из чего потери экспорта квадратной заготовки и сортового проката составят 1 миллиард, а чугуна – 300 миллионов долларов).

В свою очередь, прогнозируемые годовые потери ВВП в 2030 году возрастут по сравнению с 2026-м с 790 до 4890 миллионов долларов, налоговые потери – со 150 до 910 миллионов долларов, потери инвестиций – со 110 до 690 миллионов долларов, потери зарплат – с 320 миллионов до 2 миллиардов долларов.

В итоге экспорт цемента, удобрений, чугуна, квадратной заготовки и сортового проката после 2030 года может вообще прекратиться. Не ожидается, однако, что СВАМ повлияет на поставку слябов и горячекатаного плоского проката, учитывая большие бесплатные углеродные квоты в ЕС и отсутствие низкоуглеродистых альтернатив.

Впрочем, запуск в ЕС ряда низкоуглеродистых проектов в сегменте плоского проката создает риск снижения маржи для продукции, производимой по традиционным технологиям. В свою очередь, бесшовные трубы и железорудные окатыши, произведенные в Украине, имеют хорошие позиции по углеродоемкости, чтобы обеспечить успешные продажи и после внедрения CBAM.

Возрастет бюрократия для бизнеса

Введение CBAM также приведет к росту административных расходов для малых и средних украинских компаний, не являющихся производителями чугуна и стали, но ежегодно экспортирующих суммарно 55-60 тысяч тонн стальных изделий, например таких как металлоконструкции, резервуары, контейнеры, болты и винты.

Дело в том, что поскольку продукция из чугуна и стали подпадает под регулирование CBAM, экспортеры должны будут собирать и предоставлять европейским контрагентам для отчетности CBAM большое количество данных. Соответственно, трудности, связанные с предоставлением этих данных, будут негативно влиять и на цены экспортной продукции.

В свою очередь, и от производителей металлургической продукции потребуют предоставить ряд специфических данных, в частности по использованным в производстве материалам. Собрать же нужные данные, по оценке авторов исследования, будет трудно, особенно если компания не является непосредственным производителем чугуна или стали.

CBAM распространяется по миру

Как обращают внимание исследователи, все больше стран рассматривают возможность внедрения собственного аналога CBAM. Так, Великобритания планирует ввести налог на импорт углеродоемких продуктов до 2027 года. Свои правила разрабатывают и Австралия с Канадой. Внедрение местного CBAM поддерживает и Американский институт чугуна и стали.

Кроме того, предполагает в будущем введение собственного регионального CBAM и Латиноамериканская стальная ассоциация. Япония же собирается ввести углеродный сбор на импорт ископаемого топлива в 2028 году, что также может стать своеобразным локальным CBAM. Таким образом, доступ к традиционным экспортным рынкам для украинских товаров в результате указанных шагов окажется под угрозой.

"Хотя мы рассматривали CBAM сейчас только в контексте торговли с Европой, нужно понимать, что в результате введения CBAM Европа открыла ящик Пандоры. CBAM вводят другие страны. Они будут вводить аналог CBAM или напрямую свой CBAM. Потому что если кто-то начинает так защищать свой рынок, то и торговые партнеры должны вводить свой CBAM. То есть, это будут проблемы не только для украинского экспорта", — прокомментировал директор GMK Center Станислав Зинченко.

С другой стороны, такие страны как Индия, Китай и Южная Африка пытаются противостоять CBAM, чтобы найти решения, которые позволят поддержать своих экспортеров. Украина же, как отмечается, вместо более активной защиты своих экономических интересов заняла выжидательную позицию.

Сейчас не до "зеленого курса"

С одной стороны, Украина ранее объявила об амбициозных климатических целях и планах стать частью Европейского зеленого соглашения, запустила систему мониторинга, отчетности и верификации парниковых газов, приняла закон о комплексном предотвращении и контроле промышленного загрязнения, а также разрабатывает систему торговли выбросами.

Однако война изменила ситуацию, и сейчас украинской экономике, как говорят аналитики, важно получить освобождение от CBAM. Такое решение по Украине действительно возможно, а именно благодаря статье 30.7 регламента CBAM.

Она предусматривает, что Европейская комиссия может изменить подход к применению механизма для стран, которые столкнулись с непредсказуемым, исключительным и неспровоцированным событием с разрушительными последствиями для экономической и промышленной инфраструктуры. Полномасштабное же российское вторжение и причиненный в результате этого вред такому определению соответствуют.

Как отметил Зинченко в ходе круглого стола по поводу презентации исследования, оно было сконцентрировано не на инструменте CBAM как таковом и не на его роли в климатической политике, а именно на экономическом эффекте от этого механизма для украинского экспорта, и так значительно уменьшившегося в результате войны, и рисках, которые можно увидеть после более чем года отчетности по CBAM.

"Без экспортных поступлений, без стабильных рынков сбыта, а сейчас это европейские рынки сбыта для нас в первую очередь Украина не сможет существовать как экономика, которая может хотя бы частично себя обеспечить", — подчеркнул руководитель аналитического центра.

По словам Зинченко, его точка зрения и точка зрения аналитиков заключается в том, что только стабильные экспортные поступления могут быть единственным финансовым источником для будущих проектов декарбонизации Украины.