Напустили дым: подача отчетности в ЕС по углеродным выбросам продолжена, угрозы для торговли остались

В этом году европейские производители в первый раз представляют отчетность по выбросам углерода в рамках так называемого СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism). До 31 января отчитываться были также украинские компании, которые экспортируют в страны Евросоюза цемент, чугун, сталь, алюминий и удобрения. Но из-за постоянных технических проблем Европейская комиссия вынуждена была отсрочить представление отчетов еще на 30 дней и, возможно, продлит еще до конца марта. Между тем, аналитики подсчитывают потенциальные профиты и убытки от нововведений.

Carbon Border Adjustment Mechanism — механизм корректировки выбросов углерода на границе с Европейским Союзом. Он является инструментом для обеспечения согласованных расходов на выбросы углерода между импортом и внутренним производством ЕС. То есть иностранные компании, которые из-за устаревших технологий и отсутствия требований по декарбонизации в своих странах выбрасывают слишком много углерода, будут вынуждены платить дополнительную пошлину.

Норма об отчетности по выбросам углерода вступила в силу с 1 октября 2023 года, а подать первые отчеты бизнес должен был до 31 января 2024 года. Однако уже с 1 февраля у компаний появилась возможность отсрочить представление отчета на 30 суток из-за технических проблем.

После продления срока на один месяц из-за технических сбоев Европейская комиссия заявила, что до конца февраля было подано почти 13 000 отчетов.

На проблемы доступа к гигантским таблицам Excel, в виде которых существуют реестры, жалуются как украинские экспортеры, так и европейские производители. Хотя СВАМ по сути является пошлиной на углерод, которую должны платить производители товаров из стран, не входящих в ЕС, европейские производители также иногда вынуждены декларировать выбросы. Это делается в том случае, когда они импортируют для своего производства сырье или материалы, подпадающие под действие СВАМ из третьих стран.

Как рассказал во время совместного заседания Таможенного комитета и Комитета экологии и "зеленой" экономики Федерации работодателей Украины (ФРУ) Деннис Фабрин, экономист по энергетическому менеджменту Датского энергетического агентства, 1700 отчетов либо пока не поступили, либо компании не могут залогиниться в систему, есть технические. проблемы с самим сайтом . При подаче отчета возникают сообщения об ошибке, но неясно, почему. Он считает, что Еврокомиссия, возможно, продлит отчетный период еще на 30 дней.

"Сейчас система работает в тестовом режиме, так что на будущее ее будут пытаться сделать более единой, обмен информацией и взаимодействие между государственными органами должны происходить в онлайн-режиме". Деннис Фабрин Экономист Датского энергетического агентства

Важность взаимодействия и его отсутствие

Украинские производители жалуются не столько на взаимодействие европейских государственных органов между собой, сколько на отсутствие поддержки со стороны родного государства, хотя бы методического. Кстати, официального перевода требований СВАМ на украинский до сих пор нет .

"Нет налаженного механизма сотрудничества между органами власти Украины и ЕС по вопросам СВАМ, в частности, нет взаимодействия украинских органов власти с Генеральным директоратом по вопросам налогообложения и таможни DG TAXUD", — посетовал представитель крупного металлургического холдинга.

"За последние годы можем констатировать, что украинские экспортеры брошены на произвол судьбы. Относительно СВАМ правительство не делает ничего. Хотя была создана рабочая группа под председательством Ольги Стефанишиной, но эта группа ни разу не заседала". Станіслав Зинченко Директор "ГМК Центра"

Он считает, что стране необходимо ввести собственный СВАМ для импорта в Украину, иначе отечественные производители останутся в неконкурентной среде. Также призывает готовиться к тому, что с 2026 года свои механизмы углеродной корректировки внедрят США, Великобритания и страны Латинской Америки.

Однако, например, Ольга Семкив, директор по устойчивому развитию ArcelorMittal Кривой Рог, считает, что вводить свой СВАМ и связанный с ним механизм системы торговли выбросами (СТВ) углерода для Украины было бы невыгодно. Об этом она заявила во время своего выступления на вебинаре Европейской Бизнес Ассоциации "СВАМ: что нужно знать бизнесу".

"Хотя углеродный след украинских компаний больше, чем у европейских, не все виды продукции из Украины продаются на рынки ЕС. При внедрении СТВ, когда под углеродное ценообразование подпадут все виды продукции, уменьшится ее конкурентоспособность на других рынках, где нет углеродной корректировки". Ольга Семков директор по устойчивому развитию "ArcelorMittal Кривой Рог"

Данные: Европейская комиссия

Углеродный барьер для международной торговли

До 1 января 2026 года СВАМ работает в тестовом режиме. Прежде всего это означает, что компании отчитываются по выбросам, но не имеют финансовых обязательств. С 1 января 2026 года им придется покупать СВАМ-сертификаты.

€50 Сейчас стоит квота на тонну углерода

Вторым ослаблением тестового периода является отсутствие требований по верификации данных. Более того, до июля 2024 г. компании могут использовать "значения по умолчанию". По данным Денниса Фабрина, 85% компаний при заполнении первых отчетов использовали именно такие значения. С 1 января 2026 года данные в отчетах должны быть верифицированы органом, аккредитованным в ЕС. За ложные данные предприятия должны быть оштрафованы, но в течение первых трех кварталов подачи отчетности большинство стран ЕС не настроены налагать штрафы.

Анна Ипсен Нильсен , консультант крупнейшей организации бизнеса и работодателей Дании Danish Industry, во время совместного заседания комитетов Федерации работодателей Украины отметила, что даже к 2026 году СВАМ уже стал механизмом, удорожающим торговлю.

"Он однозначно стал торговым барьером, удорожающим торговлю в ЕС и с ЕС". Анна Ипсен Нильсен консультант Danish Industry

Кто теряет больше всего

По оценкам аналитического центра ГМК Центр, из-за СВАМ украинская металлургия может потерять до €1,4 млрд экспортной выручки и 25-30% объемов производства.

СВАМ наносит болезненный удар как по украинскому экспорту, так и по всей мировой торговле, но наибольшие потери понесут китайские и азиатские компании. По оценкам Asian Development Bank (ADB), CBAM сможет принести ЕС около €14 млрд дохода к 2030 году , но полученные средства должны быть использованы для предоставления климатического финансирования развивающимся странам для декарбонизации производства. В ADB полагают, что CBAM, вероятно, сократит глобальные выбросы углерода менее чем на 0,2% по сравнению со схемой торговли выбросами. В то же время согласно докладу об азиатской экономической интеграции (AEIR), СВАМ может сократить глобальный экспорт в ЕС примерно на 0,4%.

Хотя CBAM является тарифом для иностранных производителей, он также повысит стоимость сырья, такого как сталь и удобрения, для переработчиков ЕС и может даже дать им стимул для перемещения большего количества производственных мощностей за границу, в том числе в Азию, говорится в отчете ADB.

Однако климатические политики ЕС должны этого предотвратить. СВАМ является частью сложной системы, в которую входит также система торговли квотами на углерод (СТВ) и бесплатные квоты, предоставляемые предприятиям ЕС, чтобы помочь переносу производств.

"Сейчас бесплатные квоты все еще есть, хотя их количество уменьшается, а с 1 января 2034 года бесплатных квот больше не будет, поэтому все товары, произведенные в ЕС и за его пределами, будут одинаково облагаться", — пояснила Ольга Семкив.