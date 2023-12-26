Зеленый переход во время войны. Сможет ли Украина догнать европейский "зеленый" курс

По пути к полноценному членству ЕС Украина должна пройти достаточно трудный путь реформирования своего законодательства до европейских стандартов. Одним из серьезных вызовов на этом пути является "зеленая" модернизация украинской экономики.

14 декабря Совет Европы принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС . Это, конечно, является значительным достижением, однако следует понимать, что на пути к полноценному членству в блоке Украине придется пройти долгий путь по гармонизации законодательства в европейские нормы, а также интеграции украинской экономики в Европейскую.

"Зеленый" курс и движение к климатической нейтральности экономики к 2050 году по которому движется ЕС является одним из самых сложных вызовов для Украины, учитывая затратность модернизации промышленности и энергетики. "Зеленый" переход Украины усложняется еще и из-за полномасштабной войны, которую Украина ведет уже почти два года. Однако на пути к полноценному членству в ЕС в части принятия экологического законодательства нам не стоит рассчитывать на качество уступки со стороны Еврокомиссии . Более того, он имплементации экологического законодательства может зависеть доступ украинских товаров к европейскому рынку.

Аналитический центр DiXi за финансирование ЕС и фонда возрождения разработал годовой мониторинговый отчет "Украина и Европейский зеленый курс", в котором была дана оценка реформам, состоявшимся в стране в 2023 году на пути к гармонизации украинского законодательства с Европейским. В целом и сам отчет и оценка представителей ЕС, присутствовавших на его презентации, положительно отметили реформы, прошедшие в уходящем году, однако выразили опасения относительно отката от реформ в отдельных сферах из-за обстоятельств, продиктованных войной.

В следующем году самым большим вызовом как для украинского Правительства, так и для бизнеса может стать реформирование политики по выбросам парниковых газов в части их мониторинга, а также запуску системы торговли квотами на выбросы. Украинский экологический налог на выбросы парниковых газов составляет 30 гривен за тонну, в то время как налог в странах ЕС достигает 70-75 евро/тонна. Такая разница довольно существенная, однако представители ЕС заявили, что резкое повышение углеродного налога до европейского уровня станет шоком для украинской экономики, поэтому Украина может рассчитывать на определенные исключения при имплементации евродиректив, касающихся углеродного налога CBAM.

Что показал отчет

По выводам Годового мониторингового отчета 2023 год отметился продолжением реформ, направленных на имплементацию принципов Европейского зеленого курса (ЕСК) в Украине - несмотря на сложнейшие обстоятельства российского полномасштабного вторжения, что оказало влияние на все сферы "зеленого" курса в Украине. В то же время заметны и отдельные негативные тенденции, которые создают препятствие для эффективного внедрения в Украине и обеспечения условий для зеленого восстановления.

В частности, существенным препятствием для эффективности реформ специалисты считают недостаточный уровень прозрачности в энергетическом секторе относительно информации о функционировании рынков, динамики обновления, а также процесса разработки решений и национальных стратегических документов.

«Обнародование принятой в 2023 году Энергетической стратегии Украины к 2050 году уже обусловило значительную негативную реакцию со стороны стейкхолдеров, системно оказывающих поддержку Украине. Подобные ограничения также присутствуют и в реализации других политиках Европейского зеленого курса в Украине, в частности, в том, что касается окружающей среды и климатической. Понимая объективные препятствия в предоставлении доступа к информации и вовлечении в принятие решений в условиях военного положения, мы призываем усилить возможности доступа к информации и инклюзивность процесса принятия решений с учетом стейкхолдеров со стороны общественности и экспертных кругов. Такое повышение прозрачности ключевых сфер ЕСК необходимо для обеспечения высокого качества решений, возможности эффективной поддержки реформ, а также определения приоритетов в зеленом восстановлении”, - отмечается в отчете.

В то же время специалисты отметили достигнутый прогресс Украины во внедрении приоритетов "зеленого" курса в течение года в ряде сфер экономики. В частности, заметно усиление реформирования сектора ВИЭ и принятие обновленного законодательства, что будет способствовать переходу к рыночной модели в дальнейшем. Продолжение мер по повышению энергетической эффективности и создание новых механизмов финансирования мер декарбонизации является другим важным аспектом.

Эти мероприятия также происходили на фоне частичной стабилизации энергетических рынков в Украине, что также отвечает общим тенденциям постепенного выхода энергетического сектора Европы из кризиса, вызванного полномасштабным российским вторжением в 2022 году.

В то же время, Украина демонстрировала прогресс в развитии климатического, а также активной климатической дипломатии и продвижении вопроса справедливого возмещения экологического ущерба от российской агрессии на ряде международных мероприятий (конференция «Объединенные ради справедливости», Климатическая конференция ОБСЕ, COP28 и т.д.).

Что говорят представители ЕС

Руководитель отдела зеленого курса Европейского энергетического сообщества Адам Цветч во время своего выступления отметил, что Украина на пути к гармонизации с европейским законодательством и интеграции в ЕС еще до войны провела довольно значительные реформы в энергетике. При этом он отметил, что очень важно продолжать реформы и не откатываться от них, в частности, что касается реформ на рынке газа.

“Мы можем сказать, что несмотря на обстоятельства Украине удалось успешно осуществить продвижение страна принадлежит к трем ведущим странам, которые выполняют реформы в нашем сообществе, позвольте также отметить основные достижения. Прежде всего речь идет о законе о REMIT, который обеспечит прозрачность рынка, этот закон был принят и его внедрение важно... Также если говорить о декарбонизации и возобновляемых источниках энергии, то мы приветствуем закон, который поддержит ВИЭ на рыночном уровне”, – сказал Цветч.

По его словам, важным приоритетом на следующий год станет дальнейший ускоренный переход украинского законодательства к нормам Третьего энергопакета ЕС, что обеспечит усиление сотрудничества на рынках электроэнергии Украины и ЕС. Однако он отметил, что для того, чтобы сочетание рынков произошло при равных условиях, Украина должна получить определенные исключения относительно норм углеродного налога CBAM при имплементации соответствующих европейских директив.

Советник по вопросам энергетики представительства ЕС в Украине Торстен Веллерт отметил, что в рамках Энергетического сообщества Украина и ЕС провели большую работу по гармонизации законодательства Украины и ЕС, которая будет использоваться при дальнейшем сотрудничестве с Европейской комиссией.

Веллерт отметил, что в тот же день, когда Совет Европы решил, что Украина станет членом ЕС после успешных переговоров по вступлению оператора системы передачи Украины компания Укрэнерго был принят в роли полноценного члена ассоциации ENTSO-E, что свидетельствует о настоящем интеграционном процессе, а не только о политике.

“Начались переговоры и никто на самом деле не знает, сколько они будут продолжаться. Конечно что ожидания очень варьируются. Я скажу, что Майя Санду президент Молдовы сказала, что ее цель, чтобы Украина вместе с Молдовой вступили в ЕС до 2030 года. Я думаю, что можно отталкиваться от этого утверждения», – сказал Веллерт.

Он также отметил, что украинские экспортеры получат определенные исключения при имплементации механизма углеродного налога CBAM, и отметил, что сейчас в Украине экологический налог на выбросы углерода составляет 30 гривен за тонну, тогда как в ЕС стоимость составляет 70-75 евро за тонну. Однако, конечно, Украина не сможет повысить экологические налоги до европейского уровня сразу, поскольку это было бы шоком для любой экономики.

Вызов на следующий год – реформа промышленных выбросов

В свою очередь, заместитель министра экологии и природных ресурсов Виктория Киреева в своем выступлении отметила, что министерство сейчас внедряет реформу по управлению отходами и готово к внедрению реформы промышленного загрязнения. В Верховной раде находится соответствующий законопроект №6004-д, принятие которого позволит начать реформу.

Мы понимаем, что перед нами стоит такой вызов как CBAM. Что нам нужно вводить систему торговли выбросами. Сейчас у нас работает система мониторинга отчетности и верификации. При подготовке Ukraine Facility (программа ЕС по восстановлению украинской экономики в течение 2024-2027 годов на общую сумму 50 млрд евро - Delo.ua) и при переговорах именно с Европейским союзом мы услышали, что от нас требуют внедрения обязательности мониторинга отчетности и верификации выбросов, поскольку на период военного положения у нас были определенные исключения, были снятия именно обязательности представления отчета. Поэтому в 2024 году мы пересматриваем и берем на себя обязательства по внедрению, расширению, именно представление отчетов регистрации установок для того, чтобы мы понимали какие у нас действительно цифры по выбросам парниковых газов и какая базовая линия будет при внедрении системы торговли выбросами”, – сказала Киреева.

По ее словам, внедрение системы торговли выбросами будет в 2024 году для Минприроды вызовом, который министерство планирует отрабатывать вместе с ЕС, международными экспертами и бизнесом. Для начала будет запущена тестовая система торговли выбросами, чтобы бизнес научился работать в этой системе, чтобы в конце года прийти понять, как эта система будет работать на практике.

В следующем году Минприроды будет нарабатывать соответствующую нормативную базу совместно с другими министерствами, такими как Министерство финансов, Министерство энергетики, а также Министерство экономики. При этом Киреева отметила, что низкая финансовая состоятельность экономики Украины не позволяет ввести некоторые реформы в полной мере, поэтому правительство сотрудничает с международными партнерами.