ЕС решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и дал Грузии статус кандидата

Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставил статус кандидата в ЕС Грузии. Об этом сообщил в своем X (Twitter) глава ЕС Шарль Мишель.

В свою очередь, он отметил, что переговоры с Боснией и Герцеговиной будут начаты, "как только ею будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства". Мишель призвал Европейскую комиссию представить соответствующий отчет до марту с целью принятия такого решения. По его словам, сегодняшние решения являются "ясным сигналом надежды для народов этих стран и для нашего континента".

Напомним, что Украина и Молдова получили статус кандидатов в ЕС 23 июня этого года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки уже после российского вторжения в Украину: сама Украина – уже 28 февраля, а Молдова и Грузия – 3 марта. Босния же подала заявку еще в феврале 2016 года и получила статус кандидата лишь 15 декабря 2022 года.

Как установлено в статье 49 Договора о ЕС, любая европейская страна, уважающая ценности, указанные в статье 2 договора, и преданная их продвижению, может подать заявку на вступление в союз. Решение о принятии нового члена принимается Евросоветом единогласно после консультации с Еврокомиссией и получения согласия Европарламента.

Таким образом, статус "просто кандидата" в ЕС на данный момент имеют только Босния и Герцеговина, а также Грузия. Помимо Украины и Молдовы, еще четыре страны-кандидатки находятся в стадии переговоров о вступлении в союз – это Черногория (с 2012), Сербия (с 2014), Албания и Северная Македония (номинально с марта 2020 года, фактически – с июля 2022 года). При этом замороженными являются переговоры с Турцией, которая получила статус страны-кандидата еще в 1999 году.

Напомним также, что 14 декабря подало заявку на вступление в ЕС и Косово, которое не признается пятью из 27 членов самого союза (Испанией, Словакией, Кипром, Румынией и Грецией), а также странами-кандидатками - БиГ, Молдовой, Украиной, Грузией и, собственно, Сербией, претендующей на него как свою территорию.

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