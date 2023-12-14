ЄС вирішив розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надав Грузії статус кандидата

Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії. Про це повідомив у своєму X (Twitter) глава ЄС Шарль Мішель.

У свою чергу, він зазначив, що переговори з Боснією та Герцеговиною будуть розпочаті, "як тільки нею буде досягнуто необхідного ступеня відповідності критеріям членства". Мішель закликав Європейську комісію подати відповідний звіт до березня з метою ухвалення такого рішення.

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