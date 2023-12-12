ЄС обійдеться без Угорщини: стали відомі деталі "плану Б" для допомоги Україні

Угорщина не планує підтримувати виділення 50 млрд євро для України з бюджету Європейського Союзу. Тому в блоці тривають перемовини щодо фінансування від 26 інших членів ЄС. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

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Як пише видання, українські та європейські чиновники попередили, що якщо Євросоюз не погодить пакет допомоги, це серйозно вплине на фінансову стабільність України. Крім того, це стане найбільш кричущим поворотом у підтримці Брюсселя з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, який відбудеться на тлі невизначеності щодо коштів від США.

Час до початку саміту лідерів ЄС, де буде розглядатися українське питання, сплив. На тлі цього дипломати блоку почали приватні переговори щодо здійсненності та технічних деталей фінансового пакету, який країни блоку потенційно зможуть надати без Угорщини. Це забезпечило б Київ екстреним фінансуванням щонайменше на рік.

В обговоренні беруть участь представники Європейської комісії та країн-членів ЄС, які взяли б на себе більшу частину витрат. Ці перемовини залишаються конфіденційними, щоб не підривати основну мету – подолати вето Будапешта.

Однак запасний варіант потребуватиме більше часу та коштував би більше коштів у вигляді відсотків та інших витрат.

"Ніхто не хоче цього робити, якщо нам цього не потрібно… Але було б необачно не мати "плану Б", – сказав один зі співрозмовників FT.

Допомога Україні: кошти від ЄС

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Проте в перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023-й.

Рішення щодо перегляду бюджету ЄС очікується 14-15 грудня й вимагає одностайності серед союзників. Але Reuters писало, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро. А його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупцію, висловлюючи застереження щодо нової фінансової підтримки Києва.

Своєю чергою єврокомісар Йоганнес Ган говорив, що Угорщина одноосібно не зможе заблокувати збільшення бюджету ЄС. Він вказував, що Єврокомісія має обхідні шляхи для затвердження бюджету.