Не лише Росія: Блінкен розповів, які країни зацікавлені в зриві допомоги Україні

У зриві подальшої американської допомоги для України зацікавлені Росія, Іран і Китай. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає "Укрінформ".

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"Перед нами стоїть дуже чіткий вибір: чи гарантуємо ми, що агресія Путіна проти України продовжить бути його провалом, або ж Путін доведе те, у що вірить, що зможе пережити нас, розділити нас, зможе не тільки продовжувати погрожувати Україні, але й перенести свою агресію на інші країни, в тому числі потенційно на країни НАТО?" – висловився він.

Блінкен зазначив, що адміністрація президента США Джо Байдена докладає все більших зусиль для того, щоб забезпечити Україні можливість вистояти.

"Ось чому додаткове фінансування, яке зараз розглядається Конгресом, є таким необхідним і таким терміновим", – додав чиновник.

Допомога від США: запит Байдена

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році було запропоновано виділити Ізраїлю. Також Байден хотів отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити 61,4 млрд доларів. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Проблеми з підтримкою України

На тлі скептичного ставлення частини республканкців до нового фінансування України Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для Києва.

Ще до цього рішення координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою тільки Ізраїлю.

А пізніше Палата підтримала законопроєкт про продовження тимчасового фінансування уряду до 19 січня, яке не передбачає коштів ні для України, ні для Ізраїлю.

Днями в Сенаті було представлено законопроєкт від демократів, яким пропонується ухвалити пакет із нацбезпеки на близько 110 млрд доларів. Із них понад 15 млрд доларів можуть виділити на підтримку України, 43,6 млрд доларів – на заходи, спрямовані на збільшення потужностей США з виробництва зброї та боєприпасів.

Республіканці ж хочуть побачити в документі більш рішучі заходи з посилення безпеки кордону США. На тлі цього Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт, але в подальшому може відбутися нове.