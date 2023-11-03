Без України: Палата представників США схвалила допомогу лише Ізраїлю

Палата представників США 2 листопада ухвалила законопроєкт республіканців щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі $ 14,3 мільярда без коштів для України.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт підтримали 226 членів Палати, проти проголосували 196.

За законопроект проголосували 12 демократів із 214 республіканцями, а двоє республіканців приєдналися до 194 демократів, які виступили проти.

Ухвалення законопроєкту стало першою серйозною законодавчою дією під керівництвом нового спікера Палати представників Республіканської партії Майка Джонсона.

Але оскільки він поєднував допомогу для Ізраїлю з скороченням видатків на Службу внутрішніх доходів і залишив поза увагою допомогу для України, президент Джо Байден пообіцяв накласти вето, а сенатор Чак Шумер, лідер більшості в контрольованому демократами Сенаті, сказав, що законопроєкт Палати представників Сенат взагалі не розглядатиме.

Суперечка між двома палатами може означати, що пройдуть тижні, перш ніж Конгрес затвердить будь-який план екстрених витрат.

Законопроєкт Палати представників передбачає передбачає, що основна частина суми піде на озброєння для Ізраїлю, включно з 4 млрд доларів на системи ПРО Залізний купол і Праща Давида. Сюди також входять 200 млн доларів на захист американського персоналу та евакуацію громадян США. У законопроєкті не врахували гуманітарну допомогу Газі, про яку просив президент США Джо Байден.

Ізраїль вже отримує 3,8 мільярда доларів на рік військової допомоги США відповідно до 10-річного плану, який діє з 2016 року.

Конгресмен від демократів Роза ДеЛауро звинуватила республіканців у затримці допомоги Україні.

"Цей законопроект не враховує Україну. Ми не кинемо Ізраїль і не кинемо Україну. Але їхні долі пов'язані", - сказала вона.

Хоча демократи та багато республіканців все ще рішуче підтримують Україну, менша, але гучна група республіканців ставить під сумнів надсилання більше грошей уряду в Києві в умовах різкого дефіциту бюджету.

Джонсон, який неодноразово голосував проти допомоги Україні, перш ніж стати спікером, планує внести законопроект, який поєднує допомогу Україні з грошима для підвищення безпеки на кордоні США з Мексикою.

Після голосування Джонсон закликав Сенат і Білий дім швидко схвалити законопроект.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

Днями президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Але спікер Конгресу Майка Джонсона вирішив окремо голосувати рішення про допомогу Україні та Ізраїлю, а не одним, як пропонувала адміністрація президента США Джо Байдена, та "компенсувати" ухвалення цих рішень поступками вимогам низки республіканців.

Після цього Білий дім оприлюднив заяву, у якій наголосив, що питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні та Ізраїлю, не мають бути предметом політичних розмінів у Конгресі.

У заяві наголошується, що "існує тверда двопартійна згода", що допомога Україні у захисті її суверенітету від агресії Росії та допомога Ізраїлю відповідають прямим інтересам національної безпеки США.