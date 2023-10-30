Конгрес США цього тижня планує ухвалити пакет допомоги Ізраїлю без грошей для України

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон підтвердив, що допомога США Україні та Ізраїлю ухвалюватиметься двома різними законопроєктами, а не одним, як пропонував Білий дім.

Про це пише Bloomberg.

Як зауважує видання, поки незрозуміло, скільки саме грошей буде включено до запропонованого Джонсоном законопроекту про фінансування лише Ізраїлю.

Це рішення суперечить закликам президента Байдена про виділення загального пакету допомоги Україні та Ізраїлю в 106 млрд доларів.

В інтерв'ю Fox News Джонсон підтвердив, що ізраїльське фінансування розглядатимуть окремо.

"Ми збираємося розглянути окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю на цьому тижні в Палаті представників. Ми вважаємо, що це нагальна і невідкладна потреба. Ми не повинні гаяти час, і я думаю, що ми проголосуємо на цьому тижні", – сказав Джонсон.

Він додав, що законопроєкт, який стосується лише Ізраїлю, отримає двопартійну підтримку в Палаті представників і Сенаті США.

Раніше він заявляв, що республіканці в Палаті представників запропонують пакет допомоги Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж просила адміністрація Байдена.

Допомога Україні та Ізраїлю: кошти від США

Днями президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

The Wall Street Journal писало, що члени Республіканської партії в Сенаті США хочуть змінити запит. За даними видання, в Конгресі існує широка двопартійна підтримка допомоги для Ізраїлю. Але частина республіканців скептично ставляться до нового фінансування для України, а інші воліли б фінансувати зброю замість гуманітарної чи прямої економічної допомоги українському уряду. Крім того, деякі республіканці хочуть, щоб допомога Ізраїлю була відокремлена від допомоги Україні.

Зауважимо, що в тимчасовий бюджет США, який був необхідний для уникнення "шатдауну" і який Конгрес ухвалив кілька тижнів тому, допомога Україні не ввійшла саме на тлі відсутності підтримки від радикальних республіканців.

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