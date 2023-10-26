Новий спікер Палати представників США підтримує допомогу Україні, але будуть умови

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що підтримує виділення допомоги Україні, але за певних умов. Про це пише NBC.

Як зазначає ЗМІ, Джонсона запитали, чи підтримує він збільшення допомоги Україні, на що він відповів:

"У нас будуть умови для цього, тому ми працюємо над цим. Ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. Але ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно".

Майк Джонсон: ставлення до України

Палата представників США залишилася без спікера після того, як відправила у відставку республіканця Кевіна Маккарті, який обіймав цю посаду девʼять місяців.

Проєкт рішення про відставку зареєстрував член Республіканської партії Метт Гейтц, звинувативши Маккарті в таємній домовленості з Білим домом, що продовження фінансування України обговорюватиметься після затвердження рішень про федеральний бюджет США. У тимчасовий бюджет, який був необхідний для уникнення "шатдауну", допомога Україні не ввійшла на тлі відсутності підтримки від радикальних республіканців.

Після трьох тижнів без спікера Палата представників обрала на цю посаду 51-річного консерватора й республіканця Майка Джонсона.

Він раніше виступав за скорочення допомоги Україні. Зокрема, торік конгресмен проголосував проти виділення 40 млрд доларів військової та економічної підтримки.

"Ми не повинні посилати ще 40 млрд доларів за кордон, коли на нашому власному кордоні панує хаос, американські матері намагаються знайти дитяче харчування, ціни на бензин досягли рекордних висот, а американські сім'ї щосили намагаються звести кінці з кінцями", – говорив Маккарті.

Серед законопроєктів, які стосувалися допомоги Україні в умовах війни, він підтримав лише ленд-ліз.

Допомога Україні та Ізраїлю: кошти від США

Днями президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Із них 61,4 млрд доларів пропонується виділити Україні. Пропозиція включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Однак за даними The Wall Street Journal, республіканці в Сенаті США хочуть змінити запит. Частина республіканців скептично ставиться до нового фінансування для України, а інші воліли б фінансувати зброю замість гуманітарної чи прямої економічної допомоги українському уряду. Також деякі республіканці хочуть, щоб допомога Ізраїлю була відокремлена від допомоги Україні.